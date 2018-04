Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a fugit de jurnalisti la iesirea din sediul DNA

Ziare.

Marian Fiscuci, primul proprietar al Tel Drum, a fost la DNA, marti, pentru noi audieri.La iesirea din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, Marian Fiscuci a vrut sa ii evite pe jurnalistii care il asteptau, dar, vazand ca acestia il urmeaza, a luat-o la fuga.In dosarul Tel Drum, Marian Fiscuci, apropiat al liderului PSD si actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional organizat.In acelasi dosar, in noiembrie 2017 a fost pus sub acuzare si liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru constituirea unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul.Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri.Grupul initiat in anul 2001 avea ca principal scop obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice, prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, spun procurorii DNA.