Fostul presedinte al CJ Bihor Alexandru Kiss a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru coruptie

Acuzatiile DNA

Cum s-ar fi spalat banii

DNA: Plati disimulate

Afacerea Selina

Ziare.

com

Alexandru Kiss (UDMR) e fost presedinte al CJ Bihor in 2004 - 2008 si vicepresedinte al administratiei judetene in perioada 2000-2004. Politicianul este acuzat in acest dosar de sapte fapte de coruptie, de la spalare de bani si abuz in serviciu pana la luare de mita si trafic de influenta. In acelasi proces, milionarul Beniamin Rus a primit o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare.Totodata, Bojtor Vilmos Laszlo, directorul societatii paravan Ariston Distribution Corporation a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare. Totodata, s-a decis mentinerea sechestrului asigurator pe bunurile milionarului Beniamin Rus pana la concurenta sumei de 3 milioane de euro, respectiv 5,5 milioane de euro in cazul lui Alexandru Kiss. In cazul inculpatilor Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo si Gheorghe Ioan Roatis a intervenit prescriptia faptelor, potrivit Adevarul Procurorii sustin ca, in perioada 2004 - mai 2008, Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, prevalandu-se de influenta avuta asupra functionarilor din cadrul Electrocentrale SA Oradea, implicati in procedurile de achizitie publica, si Bojtor Vilmos Laszlo au pretins si primit de la un om de afaceri (denuntator in cauza) suma de 3.210.472.21 euro, promitand ca-i vor determina pe functionari sa atribuie contracte de furnizare de carbune energetic catre societatea comerciala administrata de acesta."Pentru a disimula adevarata natura a provenientei banilor, in mod repetat, participantii la comiterea infractiunilor au incheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au incorporat foloasele necuvenite in pretul de achizitie al carbunelui. Sumele de bani reprezentand foloasele necuvenite au fost retrase, in numerar, din conturile bancare ale firmelor paravan si au fost remise inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo", se arata in comunicatul DNA.De asemenea, in perioada noiembrie 2005 - iulie 2006, Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo si Rus Beneamin au disimulat plata sumei de aproximativ 702.375 euro, prin intermediul societatilor Selina SRL Oradea, Trameco si Wasleys Worldwide LLC din Washington.Spalarea banilor a fost efectuata sub masca platii (de catre Selina SRL Oradea) a unor utilaje pe care Trameco SA le-a importat de la firme din Germania si Olanda, prin intermediul societatii Wasleys Worldwide LLC, controlata de Bojtor Vilmos-Laszlo. Desi societatile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani si olandezi, achizitia utilajelor a fost facuta prin intermediul societatii paravan Wasleys Worldwide LLC, la preturi mult mai mari. Diferenta de bani, in suma de 702.375 euro, a fost retrasa din contul bancar al societatii Wasleys Worldwide LLC, in numerar, si apoi a fost remisa lui Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de Bojtor Vilmos-Laszlo, arata procurorii DNA.Conform sursei citate, suma de peste 700.000 de euro reprezinta un folos necuvenit pe care Rus l-a platit lui Kiss pentru ca acesta sa favorizeze societatea Selina in cadrul procedurilor derulate de Consiliul Judetean Bihor pentru vanzarea unor terenuri din municipiul Oradea.Totodata, Rus a intervenit pe langa Kiss in asa fel incat acesta sa intocmeasca documentatiile de urbanism pentru proiectele imobiliare care urmau sa fie realizate pe terenurile respective, Consiliul Judetean Bihor fiind prejudiciat cu circa 6.126.219,4 de euro.Procurorii DNA mai spun ca, in perioada octombrie 2003 - iunie 2004, Kiss, Bojtor, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo si Roatis au implicat societati comerciale inregistrate in Romania (Eco Bihor SRL Oradea, East Bau Construct SRL Oradea, Martex Trans SRL Oradea), Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation LTD Londra) si Ungaria (Keviep Kft Debrecen) intr-un mecanism prin intermediul caruia a fost disimulata plata sumei de 300.000 de euro."Aceasta suma de bani a fost pretinsa si primita de inculpatii Kiss Alexandru Iosif Francisc si Bojtor Vilmos Laszlo de la inculpatul Miklossy Ferenc, pentru a-si exercita influenta in favoarea societatii comerciale Keviep Kft. Debrecen, astfel incat aceasta sa obtina de la Primaria Municipiului Oradea adjudecarea contractului de parteneriat public-privat, avand ca obiect construirea si exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea", arata procurorii.Potrivit anchetatorilor, spalarea banilor a fost realizata sub masca platii unor livrari de utilaje si materiale pe care Keviep Kft Debrecen le-a facut catre firma sa din Romania - East Bau Construct SRL, folosind ca intermediari societatile Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlata de Bojtor Vilmos-Laszlo, respectiv Martex Trans SRL Oradea, administrata de inculpatul Roatis Gheorghe-Ioan, sustine DNA.Concret, Keviep Kft Debrecen a livrat catre Ariston Distribution Corporation LTD utilaje si materiale in valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumparat dupa cateva zile, prin intermediul societatii East Bau Construct SRL Oradea, cu peste 500.000 euro. Diferenta de 300.000 de euro a fost retrasa din contul bancar al societatii Ariston Distribution Corporation LTD, in numerar, de Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii lui Kiss.Totodata, in perioada octombrie 2003 - mai 2004, prin implicarea societatilor Selina SRL Oradea, Trameco SA Oradea si Ariston Distribution Corporation LTD Londra, Kiss, Bojtor si Rus au disimulat plata sumei de 100.000 euro.Astfel, Selina SRL Oradea a platit societatii Trameco SA utilaje pe care compania le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul Ariston Distribution Corporation LTD. Procurorii DNA sustin ca, desi societatile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani, achizitia utilajelor a fost facuta prin intermediul societatii paravan Ariston, la preturi cu circa 50 la suta mai mari.Diferenta de bani, in suma de 100.000 euro, a fost retrasa din contul bancar al societatii Ariston de Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii lui Kiss, spun anchetatorii.Potrivit DNA, cei 100.000 euro, spalati prin intermediul acestor operatiuni, reprezinta foloase necuvenite pe care Rus Beneamin, in calitate de proprietar si administrator al grupului de societati Selina Oradea, le-a platit vicepresedintelui CJ Bihor pentru a-si exercita influenta asupra functionarilor implicati in derularea unor proceduri de achizitie publica, astfel incat acestea sa fie adjudecate de firmele din grupul Selina.