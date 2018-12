Fostul primar Cristian Poteras, trimis in judecata in al treilea dosar. E acuzat de mita de 1 milion de euro

Ziare.

Acesta este al treilea dosar in care Poteras este trimis in judecata de DNA pentru fapte de coruptie, el avand o condamnare definitiva de opt ani inchisoare.In acelasi dosar, a fost trimis in judecata Iulian Constantin, reprezentant al societatii SC Tettas SRL, sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita.Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2006 - 2007, Cristian Poteras, in calitate de primar al sectorului 6 Bucuresti, a pretins de la reprezentantii unei societati comerciale inregistrate intr-o tara UE suma de 1.000.000 de euro, primind de la acestia, la data de 31 iulie 2007, suma de 250.000 de euro.Banii respectivi au fost pretinsi si primiti in schimbul exercitarii atributiilor de serviciu referitoare la emiterea autorizatiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar (autorizatii de demolare, certificat de urbanism si autorizatii de construire).De asemenea, in anul 2009, Poteras a pretins de la Iulian Constantin si SC Tettas SRL Bucuresti un procent de 15% din contravaloarea platilor efectuate, in schimbul exercitarii atributiilor de serviciu referitoare la atribuirea unor contracte de achizitie publica catre societatea mentionata anterior si pentru efectuarea platilor pentru produsele furnizate si a primit de la acestia, prin intermediul unei alte firme, suma de 857.800 de dolari.Conform DNA, atribuirile s-au realizat fara planificarea investitiilor anterior demararii procedurilor de achizitie, fara bugetarea sumelor si prin aplicarea unor proceduri de achizitie publica directa interzise de dispozitiile legale in legatura cu furnizarea, livrarea si instalarea unor sisteme inteligente de parcare.Pe perioada mandatului de primar detinut de Poteras, societatii Tettas SRL i-au fost atribuite de catre Primaria Sectorului 6 patru contracte pentru furnizarea unor sisteme de parcare inteligente, cu o valoare de 40.314.575 lei, din care au fost decontati 33.880.387 lei.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, pana la concurenta sumei de 250.000 de euro si 857.800 dolari, asupra bunurilor apartinand lui Cristian Poteras, prin indisponibilizarea a doua bunuri imobile, detinute in mod formal de o alta persoana si care apartin in realitate inculpatului.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.