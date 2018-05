Fostul primar din Calafat a fost condamnat definitiv la inchisoare dupa ce ar fi primit spaga un Chrysler de la un bulibasa

Ziare.

In acelasi dosar, instanta l-a condamnat pe Constantin Coman, zis Dacul, bulibasa rromilor din Draganesti-Olt, administratorul unor societati comerciale, la 2 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata.Potrivit deciziei de miercuri a instantei, ambii inculpati au fost obligati sa achite intregul prejudiciu.Mircea Guta a fost trimis in judecata de procurorii DNA in iulie 2014, pe vremea cand era primar al municipiului Calafat (2008-2016), pentru luare de mita si abuz in serviciu, el fiind acuzat ca a primit o masina de la Constantin Coman in schimbul acordarii unor contracte din bani publici.Conform DNA, in perioada 2008-2011, Mircea Guta, in calitate de primar al municipiului Calafat si ordonator principal de credite, in mod repetat si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, a dispus achizitionarea mai multor bunuri si materiale din fondurile autoritatii locale, prin procedura achizitiei directe, de la firmele administrate de Constantin Coman."Cu aceste ocazii, s-au incalcat dispozitiile OUG nr.34/ 2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii), deoarece livrarea s-a facut pe produse finite, iar facturarea s-a realizat pe materiale brute sau componente. In realizarea acestor actiuni, Mircea Guta a fost sprijinit de Constantin Coman, care i-a pus la dispozitie facturi fiscale, pe elemente componente, in situatia in care s-au livrat bunuri finite.Prin aceasta s-au urmarit atat obtinerea unui prag valoric mai mic decat cel prevazut de lege in materia achizitiilor publice, ca limita pentru achizitiile directe, cat si un pret supraevaluat raportat la preturile de piata si cele mentionate in SEAP pentru bunuri similare. Astfel, s-a cauzat bugetului local al municipiului Calafat un prejudiciu evaluat la 403.041 euro", sustine DNA intr-un comunicat.Aceeasi sursa precizeaza ca, la finalul anului 2008, Guta a pretins si primit de la Coman un autoturism, pentru a-si exercita puterea de decizie in interiorul Primariei Calafat, in scopul derularii, cu incalcarea legislatiei privind achizitiile publice, a unor relatii comerciale intre institutia publica si societatile comerciale administrate de Constantin Coman.Initial, judecatorii Tribunalului Dolj l-au condamnat pe Mircea Guta la 5 ani si 4 luni de inchisoare, iar pe Constantin Coman la 3 ani de inchisoare cu executare. Instanta a mai dispus ca cei doi sa achite Primariei Calafat un prejudiciu de aproape 1,4 milioane lei.Hotararea Tribunalului Dolj a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova. Instanta a dispus si mentinerea sechestrului pus de procurorii DNA pe bunuri mobile si imobile ale celor doi - case, terenuri, autoturisme.