Fostul sef al Cancelariei lui Tariceanu si administratorul unei firme, urmariti penal pentru complicitate la luare de mita

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Marius-Dorin Marian, la data faptei sef al cancelariei prim-ministrului, si Petru Berteanu, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru complicitate la luare de mita, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de DNA.In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe conform carora in cursul anului 2007, Berteanu si Marian au ajutat un inalt demnitar sa pretinda, iar, in cursul anului 2008, sa primeasca, in mai multe transe, foloase materiale de la reprezentantii unei companii austriece din domeniul IT, in schimbul exercitarii atributiilor care ii reveneau in legatura cu adoptarea a patru hotarari de guvern (ce priveau, printre altele, incheierea mai multor acte aditionale la un contract comercial derulat de companie ce avea ca obiect inchirierea de catre statul roman a unor licente IT)."In baza acestei intelegeri, reprezentantii companiei au achitat un comision de 10% din valoarea sumelor incasate de la statul roman, prin intermediul unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore. Din foloasele respective, suma de 800.000 USD a fost folosita pentru stingerea unei datorii pe care demnitarul o avea catre o firma, reprezentand contravaloarea unor servicii de consultanta politica", arata DNA.Celor doi Inculpati li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.DNA precizeaza ca, in ceea ce priveste presupusul autor al infractiunii, exista un impediment legal cu privire la punerea in miscare a actiunii penale.Marius-Dorin Marian a fost sef al Cancelariei premierului Calin Popescu Tariceanu.Plenul Senatului a respins, in 3 iunie, ridicarea imunitatii presedintelui acestui for legislativ, Calin Popescu Tariceanu, dupa ce a dezbatut raportul Comisiei juridice care recomanda avizarea inceperii urmaririi penale pentru Calin Popescu Tariceanu in dosarul in care este acuzat ca a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari.In raport, Comisia juridica explica durata de analiza prelungita, de aproximtiv sase luni, prin faptul ca cele 18.755 de file cuprinse in cele 73 de volume "nu au fost opisate".Comisia juridica din Senat a dat votul privind inceperea urmaririi penale pentru Tariceanu, vot calificat presedintele comisiei, social-democratul Robert Cazanciuc, ca fiind "neutru", fiind exprimate trei voturi "pentru", doua abtineri si un vot "impotriva".DNA a transmis, in 7 noiembrie 2018, Senatului cererea de avizare a inceperii urmaririi penale in cazul lui Tariceanu, acesta apreciind ca este un demers politic si exprimandu-si convingerea ca in dosar e vorba de "multa maculatura".Calin Popescu Tariceanu este acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, "foloase materiale" de aproape 800.000 de dolari de la o firma austriaca pentru a interveni pentru inchierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie. Suma primita de Tariceanu reprezenta un comision de 10 la suta din valoarea acestor acte aditionale si ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore