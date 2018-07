Fostul sef al DNA Ploiesti, urmarit penal pentru inducerea in eroare a organelor judiciare si cercetare abuziva

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al instantei supreme, procurorii au retinut ca, in anul 2015, inculpatul Onea Lucian, la acea data procuror-sef in cadrul DNA Ploiesti, "a participat la constrangerea unui martor (amenintandu-l in mod direct ca o va inculpa pe sora acestuia intr-o cauza penala) sa intocmeasca in fals o sesizare pe un alt nume si tabele/liste cu alegatori din Republica Moldova, documente din care sa rezulte ca alegatorii ar fi primit bani drept mita electorala. Documentele au fost expediate prin fax si posta din Chisinau la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti".Instanta mai precizeaza ca Onea a recurs la aceste lucruri cu toate ca stia ca "probele sunt ticluite in mod mincinos de martor. Procurorul Onea Lucian a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventiva a unui inculpat pentru infractiunea de corupere a alegatorilor, prezentand instantei drept probe documentele ticluite".PICCJ precizeaza ca nu au fost propuse sau dispuse masuri preventive, actiunea afandu-se in etapa procesului penal.In 24 mai, Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti sunt urmariti penal, fiind suspectati ca in perioada aprilie - mai 2015 ar fi constrans o persoana sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care sa sustina cele reclamate in continutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate DNA Ploiesti si folosite drept probe in doua dosare.In data de 22 mai, Lucian Onea a demisionat de la conducerea DNA Ploiesti.