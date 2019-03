Fostul sef al DNA Timisoara s-ar fi sinucis aruncandu-se de la fereastra biroului sau

DNA: Nu era vizat in nicio ancheta

Surse judiciare au precizat, vineri, pentru Agerpres, ca in prezent la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis exista deschis un dosar de moarte suspecta pe numele lui Tamas Schiffbeck."Directia Nationala Anticoruptie nu are cunostinta ca domnul procuror Tamas Schiffbeck sa fi fost vizat de vreo ancheta penala sau disciplinara", arata institutia intr-un mesaj de condoleante postat pe site-ul parchetului."Conducerea si personalul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata, a domnului procuror Tamas Schiffbeck, un bun coleg si un profesionist desavarsit", adauga mesajul DNA.Vineri dimineata, fostul procuror-sef al DNA Timisoara Tamas Schiffbeck a murit dupa ce a cazut de la etajul VI al cladirii institutiei unde lucra, varianta sinuciderii fiind luata in calcul de anchetatori."Politia a fost sesizata printr-un apel la 112, in jurul orei 8:20, ca in strada este cazut corpul unei persoane. Politistii s-au deplasat la locul indicat, apelul s-a confirmat. Este vorba despre un barbat de 48 de ani. Cazul a fost preluat de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis", au declarat surse din IPJ Timis, pentru Agerpres.Nu se cunosc motivele gestului lui Tamas Schiffbeck, dar Adevarul anunta pe surse ca o posibila cauza a sinuciderii ar putea fi boala foarte grava a sotiei sale, care ar fi in prezent la Viena pentru tratament.Cei doi aveau impreuna doi copii.