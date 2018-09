Fostul sef al Fiscului si Daniel Constantin urmeaza sa fie audiati in dosarul fostului colonel SRI Dragomir

Denuntul lui Ghaziri

Audierile

Legatura de afaceri din Iordania

Afacerile colonelului cu Agroli

Dosarul

Ziare.

com

Tot atunci, avocatii lui Daniel Dragomir si procurorul DNA trebuie sa pregateasca intrebarile pentru o comisie rogatorie internationala, pentru audierea milionarului francez de origine libaneza Rami Ghaziri, cunoscut ca "Regele Puilor".Afaceristul este plecat din tara si are calitate de martor denuntator in dosar. El este cel care a denuntat ca i-ar fi dat 460.000 de euro lui Daniel Dragomir pentru a-i proteja afacerile in fata institutiilor statului.De altfel, numele celor doi oficiali, citati ca martori, apare chiar in denuntul facut de Ghaziri."Stiind ca am o relatie buna cu ambasadorul Olandei in Romania, prin perspectiva exporturilor pe care le efectuam in Olanda, Dragomir Daniel mi-a sugerat sa merg cu acesta la ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, pentru a rezolva 3 probleme: extinderea controalelor sanitar-veterinare si la comercianti, nu numai la producatori, reducerea TVA la 9 la suta pentru carne ca produs de baza si sa facem lobby in Olanda pentru promovarea imaginii Romaniei si a produselor autohtone.Am avut doua asemenea intalniri cu Daniel Constantin, la una participand si ambasadorul Olandei. Pentru problema rambursarii de TVA, Dragomir Daniel mi-a facilitat o intalnire cu Gelu Stefan Diaconu, care era seful ANAF", a mai relatat Rami Ghaziri, potrivit "Romania Curata" Procesul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, a reinceput, miercuri, dupa vacanta judecatoareasca, la Curtea de Apel Bucuresti. Cazul este judecat de magistratii Ciprian Ghita (presedinte) si Ovidiu Richiteanu.Audierile de martori au fost reluate in acest caz dupa ce judecatorul Florin Purigiu s-a abtinut de la judecata, la inceputul acestui an, iar in locul sau a intrat magistratul Ovidiu Richiteanu.La termenul de azi au fost audiati doi martori: Mihaela Nicola si fostul ofiter SRI, Sorin Dunea.Sorin Dunea a fost unul dintre sefii lui Daniel Dragomir in SRI si a lucrat cu acesta aproape un deceniu. Pana s-a pensionat. Are doar cuvinte de apreciere la adresa colonelului.Dupa aproximativ doi ani de la iesirea sa la pensie, Dunea a povestit ca s-a intalnit cu Dragomir care i-a spus ca vrea sa lucreze in mediul privat, iar el s-a oferit sa-l ajute."In 2014, am purtat o discutie cu Dragomir, care mi-a spus ca impreuna cu oameni de afaceri libanezi ar dori sa desfasoare o activitate de import-export petrol, in contextul in care eu mi-am oferit disponibilitatea sa-i fac legatura cu oficiali de rang inalt din Irak si Iordania.Am participat la Amman, in Iordania, la o intalnire intre oameni de afaceri iordanieni, adusi de mine, si parteneri adusi de Dragomir", a declarat Dunea.Discutia de afaceri ar fi fost una serioasa, interlocutorii discutau in araba si engleza.Actionara in mai multe companii de PR, Mihaela Nicola l-a cunoscut, in 2012, pe Daniel Dragomir, in cadrul unor cursuri pe care le-a urmat la Academia Nationala de Informatii. Fostul colonel tinea cursul de antiterorism. Ulterior, a pastrat legatura cu acesta."Stiam de la acesta ca-si doreste sa-si schimbe profesia si sa activeze in mediul privat", a explicat Mihaela Nicola. Ea si-a amintit ca Dragomir a plecat din SRI prin demisie."I-am cedat lui Dragomir Daniel o companie care activa in domeniul relatiilor publice, la care eram actionar, pentru ca aceasta nu mai mergea bine. Avea vechime, avea toate taxele platite la stat, avea credibilitate pentru a participa la licitatii. Stiu ca Daniel Dragomir a crescut acea companie", a declarat martora.Nicola a dat mai multe detalii privind modul in care firma lui Dragomir a semnat un contract de publictate cu societatea Agroli, controlata de Rami Ghaziri. "Stiu ca Agroli avea restante la plata pentru anumite proiecte desfasurate", a spus aceasta. Nicola a precizat ca nu stie de ce s-au acumulat aceste datorii.Curtea de Apel Bucuresti are pe rol apelurile facute de DNA, Daniel Dragomir si sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir.Locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ-Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Si ea a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare.