Fostul sef al Parchetului Bihor, condamnat la 6 ani de inchisoaree pentru santaj si abuz in serviciu

Decizia este definitiva.Instanta i-a interzis lui Vasile Popa exercitarea mai multor drepturi: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de procuror pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii, ca pedeapsa complementara.Vasile Popa este unul dintre martorii cheie in ancheta procurorilor Sectiei Speciale deschise impotriva a doi fosti procurori de la DNA Oradea si a unui judecator din Tribunalul Bihor.Curtea de Apel Timisoara il condamnase pe Vasile Popa in acest caz la 3 ani de inchisoare cu executare. Fostul magistrat si procurorii DNA au contestat cazul la Inalta Curte.Ceilalti doi inculpati din dosar, seful Serviciului de Medicina Legala Bihor, Gabriel Mihalache, si afaceristul Alin David, au fost achitati atat de Curtea de Apel Bucuresti, cat si de Inalta Curte.In dosarul instrumentat de DNA, fostul prim-procuror Vasile Popa a fost arestat aproape 4 luni, din octombrie 2014 pana in ianuarie 2015, dupa care a fost trimis in arest la domiciliu pana la inceputul lunii iunie 2015.El a fost judecat pentru mai multe infractiuni: luare de mita, santaj, instigare la efectuarea unei prelevari atunci cand prin aceasta se compromite o autopsie medico-legala, abuz in serviciu (3 infractiuni), distrugere de inscrisuri (3 infractiuni), favorizarea faptuitorului (3 infractiuni) si trafic de influenta.Cercetarile in cazul lui Vasile Popa au fost declansate in urma unui denunt facut de omul de afaceri oradean Dorinel Edu, proprietarul unei firme de constructii. Acesta sustinea ca i-ar fi dat magistratului peste 50.000 de euro, bani si servicii, pentru a-l ajuta cu solutii favorabile in anchetele penale incepute impotriva sa.DNA il mai acuza pe Popa si ca, in cursul lunii aprilie 2014, l-ar fi determinat pe seful Serviciului de Medicina Legala Bihor, Gabriel Mihalache, sa efectueze o prelevare de organe intr-un caz in care legea interzicea expres acest fapt, cu consecinta compromiterii autopsiei medico-legale.Citeste acuzatiile aduse lui Vasile Popa pe site-ul DNA.