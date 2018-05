Fostul sef al Politiei Rutiere, achitat in prima instanta. DNA sustine ca a luat un miel si doi curcani pentru a restitui un permis

Acuzatiile DNA

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.In acelasi dosar, instanta a mai decis achitarea afaceristului Gheorghe Deaconeasa - acuzat de cumparare de influenta si achitarea lui Maricel Ilie, vicepresedinte si membru in Comitetul Executiv Regional al Asociatiei Internationale a Politistilor - Sectia Romana - Regiunea 1 Bucuresti- acuzat de complicitate la cumparare de influenta.Fostul sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita a fost trimis in judecata de DNA in mai 2015. Procurorii DNA aratau ca, la data de 22 septembrie 2011, urmare a savarsirii unei contraventii la regimul circulatiei, fata de Gheorghe Deaconeasa s-a dispus sanctionarea, precum si suspendarea permisului de conducere pe o perioada de 90 de zile.Ulterior, in conditiile respingerii in mod irevocabil a plangerii contraventionale, la data de 21 martie 2012, Gheorghe Deaconeasa a predat permisul de conducere Serviciului Rutier Valcea, fiindu-i eliberata o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.Din acest moment, potrivit dispozitiilor legale, a inceput sa curga termenul de 90 de zile pentru care initial s-a dispus masura complementara a suspendarii dreptului de a conduce.In aceste imprejurari, Gheorghe Deaconeasa a initiat demersuri in vederea redobandirii dreptului de a conduce autovehicule si, implicit, a permisului de conducere, intr-un termen mai scurt decat termenul de 90 de zile.Astfel, prin intermediul si cu sprijinul lui Maricel Ilie, omul de afaceri a luat legatura si s-a intalnit la sediul Directiei Politiei Rutiere din Bucuresti cu Lucian Dinita.DNA arata ca, in urma intalnirii si a discutiilor purtate intre cei trei, atat la acel moment, cat si in perioada urmatoare, au fost initiate demersuri concrete pentru realizarea scopului urmarit, respectiv redobandirea dreptului de a conduce autovehicule mai inainte de perioada de 90 de zile stabilita ca masura complementara initial.In acest sens, urmau sa fie valorificate dispozitiile legale care, printre altele, prevedeau posibilitatea reducerii perioadei de suspendare la minim 30 de zile in urma promovarii testului pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.Concret, arata DNA, Lucian Dinita, prevalandu-se de influenta pe care, din perspectiva functiei detinute, o avea asupra conducatorilor serviciilor rutiere din tara, a realizat demersurile efective la nivelul Serviciului Rutier Valcea, serviciu implicat in procedura de dispunere a reducerii perioadei de suspendare a dreptului de conduce autovehicule.Ulterior, pe 19 aprilie 2012, Deaconeasa s-a prezentat la Serviciul Rutier Valcea, unde a sustinut testul pentru verificarea cunostintelor in vederea reducerii perioadei de suspendare, pe care l-a promovat.In consecinta, pe 21 aprilie 2012, Serviciul Rutier Valcea i-a restituit lui Deaconeasa permisul de conducere. Pentru "ajutorul" acordat, Lucian Dinita ar fi primit de la omul de afaceri produse alimentare in valoare de 672,5 lei: un miel, doi curcani si 5 kg de pastrav.