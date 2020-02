Fostul sef interimar al DNA, Calin Nistor, propus pentru a prelua sefia unei sectii importante din Parchetul Anticoruptie

Cine este Calin Nistor

Ziare.

com

Calin Nistor a fost procuror sef adjunct al DNA din 10 mai 2013, iar in perioada 11 martie - 9 mai 2013 a mai ocupat interimar functia de procuror sef al DNA dupa plecarea lui Daniel Morar.Dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi, el a preluat in 2019 conducerea institutiei, ca interimar, pana la numirea unui titular. Calin Nistor a candidat fara succes pentru ocuparea functie de procuror sef al DNA. Saptamana trecuta, Klaus Iohannis l-a numit pe Crin Bologa la sefia DNA pentru un mandat de 3 ani.Sectia de combatare a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie este una dintre sectiile importante din cadrul DNA. Postul de sef al acestei sectii este vacant dupa plecarea procurorului Marius Bulancea, fost consilier al Laurei Codruta Kovesi. Magistratul urmeaza sa ocupe functia de "law officer" la Parchetul European, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 1 februarie 2020.Nistor si-a inceput cariera in 1995, cand a fost pentru un an procuror la Parchetul Judecatoriei Dragasani, apoi timp de patru ani a fost avocat in Baroul Valcea. Incepand din 2000, Calin Nistor a revenit in magistratura, mai intai tot la Parchetul Judecatoriei Dragasani, apoi la Parchetul Judecatoriei Ramnicu Valcea (2003-2005) si la DNA - Structura Centrala (2006-2008).Din ianuarie 2008 pana in 10 martie 2013, Nistor a condus DNA - Structura Teritoriala Pitesti, functie din care a fost delegat, in 11 martie 2013, in functia de procuror sef al DNA.I.S.