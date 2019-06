Fostul sef SS sustine ca DNA a fost de acord sa retraga apelurile in dosarele Hrebenciuc si Ghita

"Sectia este tinta unor atacuri"

Ziare.

com

"Aici nu este vorba de, asa cum spunea cineva recent in mediul online, ci de faptul ca la nivelul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie s-a facut o analiza complexa, completa si responsabila avand la dispozitie intreaga documentatie care a stat la baza acestor decizii.Referitor la cele doua dosare la care faceti referire, fara a comenta continutul acestora, pot sa va spun ca am avut discutii cu procurorul-sef DNA, care a impartasit punctul nostru de vedere cu privire la oportunitatea retragerii caii de atac.Exista si o corespondenta scrisa in care am transmis Directiei Nationale Anticoruptie punctul nostru de vedere, rationament la care DNA nu a formulat obiectiuni", a declarat Stan, intr-un interviu acordat Mediafax.Este vorba despre retragerea apelurilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre SS, in dosarele lui Sebastian Ghita (achitat in prima instanta) si lui Viorel Hrebenciuc (condamnat la 2 ani de inchisoare).In dosarul lui Hrebenciuc, instanta suprema deja a admis retragerea apelului.De asemenea, noul judecator al Curtii Constitutionale a mai vorbit si despre atacurile la adresa sectiei pe care a condus-o."Este evident pentru orice persoana de buna credinta ca sectia este tinta unor atacuri repetate si absurde, aflate la limita legii si acest aspect nu face decat sa polarizeze si mai mult sistemul judiciar, sa il imparta intre cei care respecta legea si cei care sunt abuzivi.Insa ce vreau sa va precizez este ca toate aceste atacuri nu au fost de natura sa ne impiedice in desfasurarea activitatii, in dosare la care s-a facut referire prin mass-media", a mai declarat Gheorghe Stan.Gheorghe Stan si-a inceput astazi mandatul de judecator la CCR, care este de 9 ani. Magistratul a fost sustinut in aceasta functie de PSD.