"Fotografia zilei: Liviu Dragnea si Irina Tanase, in vizita de lucru la o fabrica elvetiana de ceasuri"

(Sursa foto: Instagram via G4media.ro)

(Sursa foto: Instagram via G4media.ro)

(Sursa foto: Instagram via G4media.ro)

Ziare.

com

Liviu Dragnea a fost saptamana aceasta in Elvetia unde s-a intalnit cu omologul sau, presedintele Consiliului National al Confederatiei Elvetiene, Dominique de Buman, precum si cu presedintele Confederatiei, Alain Berset. Dragnea a fost in Elvetia saptamana aceasta in timp ce Inalta Curte era asteptata sa dea o decizie in procesul sau Magistratii insa au amanat sentinta pentru 8 iunie. Fotografiile din Elvetia au fost publicate de Irina Tanase pe contul ei de Instagram, potrivit g4media.ro. Iubita liderului PSD a devenit cunoscuta marelui public, dupa ce l-a insotit pe Liviu Dragnea la congresul extraordinar al partidului din 10 martie, ea stand in primul rand, intre Viorica Dancila si Gabriela Firea. Dupa cateva zile, Dragnea a fost intrebat daca urmeaza sa isi oficializeze relatia cu iubita sa, liderul PSD raspunzand ca nu a cerut-o pe aceasta in casatorie."Pur si simplu am decis sa fie langa mine la congres. S-a vorbit despre acel inel, nu sunt zgarcit, dar nu este un inel scump. I l-am daruit, dar nu este un inel de logodna", a afirmat Dragnea.I.S.