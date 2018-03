Fugarul Popoviciu incearca din nou sa scape de condamnarea la 7 ani de inchisoare

Condamnarea

Ziare.

com

Cererea a fost depusa pe 27 februarie, iar Inalta Curte a stabilit ca primul termen de judecata sa fie pe 30 martie.Este cea de-a doua cale de atac extraordinara la care apeleaza Puiu Popoviciu dupa condamnarea definitiva in acest caz.Pe 17 noiembrie 2017, ICCJ a respins o contestatie in anulare inaintata de Popoviciu.Potrivit Codului de Procedura Penala, recursul in casatie se poate face daca:- judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente,- inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala- s-au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege.Milionarul este in prezent la Londra, o instanta engleza urmeaza sa judece cererea de extradare a acestuia facuta de autorititatile din Romania.Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in Dosarul Ferma Baneasa, vizand fapte legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV.