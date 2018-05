Inalta Curte a redeschis un dosar in care este vizat procurorul Mircea Negulescu

Ziare.

In cadrul acestui dosar nu ar fi fost audiate toate persoanele, astfel incat procurorul superior ierarhic celui care instrumenta cazul a infirmat solutia de clasare, au declarat surse judiciare pentru Mediafax , la sfarsitul lunii aprilie.De altfel, la Parchetul General sunt mai multe cauze care il vizeaza pe procuror. Surse judiciare declarau, la sfarsitul lunii februarie, pentru Mediafax, ca procurorii de la Parchetul General au in lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror Mircea Negulescu, vizand activitatea sa de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si DNA Ploiesti.Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei din 30 ianuarie a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul a contestat decizia la Inalta Curte.I.S.