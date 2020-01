Inalta Curte incepe procesul in cazul Ferma Baneasa, in care sunt judecati Steinmetz, Truica si "printul" Paul: Apelul DNA are 300 de pagini

Sentinta de la Brasov

Este un caz in care sunt implicati avocati de top, afaceristi sau consultanti politici - miliardarul Benyamin "Beny" Steinmetz, consultantul politic Tal Silberstein, fostul sef de cabinet al premierului Adrian Nastase, Remus Truica (foto), asa-zisul print Paul Al Romaniei, avocatul Robert Rosu sau afaceristul Dan Andronic. Intregul dosar are zeci de volume de urmarire penala.Completul de judecata din acest caz este format din Ionut Matei, Francisca Dragomir si Alina Ioana Ilie. Este chiar completul care a respins recent cererea de reabilitare facuta de George Becali.Ionut Matei este considerat unul dintre cei mai severi judecatori de la Inalta Curte.In faza de fond a procesului, Curtea de Apel Brasov a dat decizii atat decizii de condamnare, dar si de achitare in acest caz. Pe de o parte, afaceristii israelieni Benyamin "Beny" Steinmetz, Tal Silberstein si Moshe Agavi au fost achitati.In aceleasi dosar, milionarul Remus Truica a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, iar printul Paul al Romaniei a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru cumparare de influenta.Afaceristul Dan Andronic si avocatul Robert Rosu au fost achitati.Inalta Curte a amanat pe 12 martie acest caz pentru ca unul dintre inculpatii din dosar, academicianul Gheorghe Sin, sa-si poata angaja un avocat."Este singurul termen care se va acorda in acest sens, pentru angajarea unui aparator," a spus presedintele completului.Pe de alta parte, avocatul afaceristilor israelieni a cerut un termen mai lung. Motivul: apelul DNA in acest caz are 300 de pagini, iar acesta trebuie tradus pentru clientii sai, iar din acest motiv este nevoie de mai mult timp.