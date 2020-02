Inalta Curte l-a achitat definitiv pe arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie

Acuzatiile DNA

Achitarea, motivata in timp record

Ziare.

com

Practic, Inalta Curte a mentinut achitarea data in acest caz de Curtea de Apel Constanta. Judecatorii au schimbat temeiul achitarii, din "fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege", in "fapta nu exista."Decizii de achitare au primit si ceilalti inculpati din acest dosar, motivate insa pe prevederea potrivit careia "fapta nu este prevazuta de legea penala.""Respinge actiunea civila formulata impotriva inculpatului Petrescu Teodosie," se arata in minuta Inaltei Curti.Procurorii DNA au cerut la ultimul termen al procesului sentinte de inchisoare cu suspendare pentru toti cei 6 inculpati. In ultimul cuvant, arhiepiscopul Teodosie s-a declarat nevinovat: "Toate s-au facut dupa lege. Am incredere in justitie ca se clarifica definitiv si nu provizoriu."Ceilalti inculpati au spus si ei Inaltei Curti ca sunt nevinovati si au cerut achitarea.Potrivit DNA, inculpatii din acest caz ar fi prezentat documente nereale la APIA, in care sustineau ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 ha), situate in zona denumita "Ferma 3" - Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanta), avand categoriile de folosinta "vii pe rod cu struguri pentru vin"/"vii pe rod cu struguri nobili pentru vin", in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi.Astfel, s-ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene in cadrul schemelor de plata pe suprafata unica (SAPS), totalizand 1.392.964 de lei. APIA s-a constituit parte civila in acest caz.Judecatorul CCR Cristian Deliorga a dat prima decizie de achitare in acest caz in faza de fond a procesului, atunci cand activa la Curtea de Apel Constanta.Decizia a fost data pe 6 iunie 2019 si a fost motivata de Deliorga intr-un timp record, de doua saptamani. Motivul: magistratul a fost numit judecator la CCR pentru un mandat de 9 ani, la propunerea PSD.