Inalta Curte l-a achitat definitiv pe Dan Motreanu, ales europarlamentar PNL si judecat pentru spalare de bani

Dan Motreanu a fost ales europarlamentar PNL la alegerile din 26 mai.Practic, completul de 5 judecatori a respins ca nefondat apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data in faza de fond de un complet de 3 judecatori. In acelasi dosar, Ana Maria Schaer, administrator al unei societati comerciale, a fost achitata.Cei doi politicieni au fost acuzati de DNA ca au primit 170.000 de euro, respectiv 250.000 de euro, pentru finantarea campaniilor electorale din 2008 ale candidatilor PNL la alegerile locale si parlamentare.In septembrie 2015, procurorii anticoruptie i-au trimis in judecata pe fostul consilier prezidential pentru securitate nationala George Adrian Scutaru si pe fostul deputat PNL Dan Motreanu, pentru spalare de bani.Pentru aceeasi fapta a fost judecata si Ana Maria Schaer.Potrivit rechizitoriului, in cursul anului 2008, Cristinel Bigiu, fost presedinte al Consiliului Judetean Buzau, denuntator in acest dosar, a pretins de la o persoana aproximativ un milion de euro, cu titlu de mita, pentru a-l pune in posesia unor terenuri aflate in municipiul Buzau.Din suma pretinsa, Bigiu a primit 700.000 de euro, din care le-ar fi dat lui George Scutaru si Dan Motreanu sumele de 170.000 de euro, respectiv 250.000 de euro, conform unei intelegeri anterioare, pentru finantarea campaniilor electorale din 2008 ale candidatilor PNL la alegerile locale si parlamentare din acel an.Pentru a ascunde provenienta acestor sume, Scutaru, Motreanu si Ana Maria Schaer "au initiat un mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespund realitatii, prin care suma de 1.213.085 lei a fost transferata, in mai multe transe, din contul societatii administrate de catre aceasta din urma catre o firma care a produs articole de vestimentatie folosite ca materiale in campania electorala", au mai scris procurorii in rechizitoriu.