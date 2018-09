Inca o lovitura pentru Inspectia Judiciara: CSM a respins o actiune disciplinara impotriva a doi procurori sefi din DNA

Actiunea Inspectiei

Decizia CSM nu este definitiva si poate fi contestata la Inalta Curte.Actiunea Insectiei Judiciare privea posibile abateri care aveau legatura cu desemnarea procurorului Ricu pentru a reprezenta institutia la judecarea cauzei care avea ca obiect suspendarea executarii unui ordin ce o privea pe Mihaiela Moraru Iorga, tot procuror DNA.Pe 4 mai, Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat actiune disciplinara fata de Marius Constantin Iacob pentru nerespectarea dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea, precum si pentru nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ, dispuse in conformitate cu legea de conducatorul Parchetului, ori a altor obligatii cu caracter administrativ, prevazute de lege sau regulamente."Prin desemnarea doamnei Carmen Simona Ricu sa reprezinte DNA la judecarea cauzei avand ca obiect suspendarea executarii Ordinului procurorului-sef al DNA 301 din 5 iulie 2017 privind pe doamna procuror Mihaiela Moraru Iorga, a incalcat prevederile articolelor 5 alineatul (1) si (2), 6 alineatul (1) si (2); 7 alineatul (1) si (2) ale Ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) nr. 62 din 1 aprilie 2016 privind participarea procurorului in cauzele civile, precum si ale punctului 10 litera C din Anexa 3 la acelasi ordin, care, pe de o parte, limiteaza participarea procurorilor DNA in anumite tipuri de cauze civile si, pe de alta parte, impun participarea in toate celelalte cauze civile, inclusiv cele care privesc activitatea Parchetelor militare, a procurorilor din cadrul Parchetelor de pe langa instante si de la Biroul de reprezentare al Serviciului judiciar civil din cadrul Sectiei judiciare a PICCJ; articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de ordine interioara al DNA, care reglementeaza limitativ atributiile consilierului juridic al DNA, fara sa existe posibilitatea substituirii acestuia in fata instantelor de judecata de un procuror din aceeasi structura", arata IJ.I.S.