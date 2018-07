Ambasadorul Canadei la Bucuresti, descurajat de vestea privind demiterea fortata a lui Kovesi: A slujit Romania cu o dedicare inedita

demitarea fortata

Foto: Twitter/ Kevin Hamilton

Dupa ce Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a transmis un punct de vedere, la solicitarea Ziare.com , si ambasadorul Canadei a avut o luare de pozitie clara, in care spune ca revocarea lui Kovesi a fost una fortata."Vesti descurajante vin odata cua procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi.Ea a servit Romania cu dedicatie de neegalat si va continua sa faca acest lucru ca procuror, din afara DNA. Lupta impotriva coruptiei, pe fundatiile pe care a fost construita, va continua", a scris ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, pe contul de Twitter.Independenta sistemului judiciar si continuarea luptei anticoruptie sunt de maxima importanta pentru Comisia Europeana, lucru subliniat in repetate randuri in rapoartele de evaluare redactate in cadrul MCV, a transmis, luni, si Comisia Europeana.La solicitarea, un purtator de cuvant a punctat faptul ca CE "nu comenteaza deciziile instantelor din Romania si nici implementarea lor", precizand insa ca prin rapoartele succesive elaborate in cadrul MCV a fost subliniat in repetate randuri ca este necesar ca DNA sa mentina aceeasi directie in ceea ce priveste lupta anticoruptie.Vestea a venit chiar in timpul unei conferinte gazduite de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania , in sala fiind prezenti mai multi reprezentanti ai cancelariilor straine la Bucuresti.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, care a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.