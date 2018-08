Inca un candidat la sefia DNA: Gabriela Scutea a fost adjunctul lui Kovesi la Parchetul General

Ziare.

com

Este vorba despre procurorul Gabriela Scutea, care a fost adjunctul Laurei Codruta Kovesi, in vremea cand aceasta din urma era procuror general.Informatia a fost confirmata pentru G4Media de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Gabriela Scutea a ocupat pozitia de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind propusa in 2007 de fostul ministru Monica Macovei.Dupa Parchetul General (2006-2013), Gabriela Scutea a fost, in perioada 2013-2016, inalt reprezentant a Ministerului Justitiei pentru relatia cu Comisia Europeana pe aspectele referitoare la indeplinirea conditionalitatilor stabilite in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar si lupta anticoruptie. Din aceasta pozitie a ajuns, in ianuarie 2016, adjuncta Ralucai Pruna la Ministerul Justitiei.In prezent, Scutea este prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.Iata CV-ul complet al Gabrielei Scutea Vineri este ultima zi in care pot fi depuse candidaturi pentru postul de procuror-sef al DNA. Pana acum, si-au mai depus candidaturile procurorul militar Nicolae Lupulescu si procurorul Paula Tanase de la Parchetul Curtii de Apel Galati.-continua-