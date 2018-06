Inedit: Un asistent medical care a recunoscut ca primea spaga a fost condamnat sa munceasca 100 de zile la o manastire

Medicul, condamnat la inchisoare

Acuzatiile DNA

Ce ar fi facut asistentul

Ladislaus Johannes Pelle, asistent medical in cadrul Serviciului de Expertiza Medicala al Casei Judetene de Pensii Bihor, a pledat vinovat pentru luare de mita, complicitate la luare de mita si dare de mita.Instanta a mai decis interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor:In acelasi dosar, medicul Anca Domnica Grigorescu de la Serviciul de Expertiza Medicala al Casei Judetene de Pensii Bihor a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in forma continuata. Tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea au tinut cont la stabilirea pedepsei de prevederile articolului privind acordul de recunoastere a vinovatiei, potrivit caruia, in caz de condamnare sau amanare a aplicarii pedepsei,, iar in cazul pedepsei amenzii, cu o patrime.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 11 mai-11 iunie 2015, Grigorescu a primit in mod direct, repetat, de la persoanele care s-au prezentat la cabinetul sau medical sume de bani care nu i se cuveneau, totalizand 27.036 de lei.Banii respectivi ar fi fost primiti in legatura cu indeplinirea unor acte care intrau in atributiile sale de serviciu respectiv:- Emiterea deciziilor medicale asupra capacitatii de munca a persoanelor care au solicitat incadrarea intr-un grad de invaliditate;- Efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta;- Prelungirea concediului medical peste 90 de zile.In aceeasi perioada, Pelle a primit de la Grigorescu mai multe sume de bani obtinute de aceasta din urma in modalitatea de mai sus, aspect cunoscut de asistentul medical. Totodata, asistentul medical a preluat de la pacienti acte medicale si sume de bani, pe care ulterior le-a remis medicului."In acelasi context, inculpatul Pelle Johannes Ladislaus a primit in mod repetat, de la o parte din persoanele care s-au prezentat la cabinetul medical Grigorescu Anca Domnica, in scopul mentionat mai sus, sume de bani din a caror valoare s-a putut stabili in mod cert doar suma totala de 1.122 lei.Acesti bani au fost primiti de inculpat in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de asistent medical privind asigurarea activitatii de secretariat la cabinetul medical, la completarea deciziilor medicale in conformitate cu criteriile de diagnostic clinic si functional, la intocmirea si evidenta dosarelor existente etc", acuza DNA.In datele de 12 mai 2015, 3 si 11 iunie 2015, Pelle i-ar fi remis unui alt medic, in cabinetul acestuia, mai multe sume de bani care nu i se cuveneau, in legatura cu indeplinirea unor acte care priveau aceleasi aspecte, mentionate mai sus.