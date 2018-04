Inspectia Judiciara a inceput un nou control la DNA. Sunt vizate dosarele cu achitari definitive

Ziare.

com

"Incepand de azi Inspectia Judiciara efectueaza un control tematic la Structura centrala a Directia Nationala Anticoruptie. Controlul tematic a fost dispus prin Ordinul inspectorului sef nr. 37/2018, avand la baza Hotararea nr. 686 din 31 octombrie 2017 a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Raportului Inspectiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, de catre conducerea structurii centrale a Directiei Nationale Anticoruptie, precum si respectarea normelor procedurale si regulamentare de catre procurorii si personalul auxiliar de specialitate din cadrul acestei directii", anunta Inspectia Judiciara.Conform IJ, sunt vizate "primirea, inregistrarea si circuitul lucrarilor avand ca obiect achitarile definitive inregistrate in perioada 2016 - semestrul I 2017, evidenta acestor activitati".Alte elemente pe care le are in vedere controlul se refera la verificarea indeplinirii obiectivelor inscrise in programele de activitate vizand perioada 2016 - semestrul I 2017 referitoare la situatia achitarilor definitive inregistrate, precum si la "verificarea situatiei achitarilor definitive inregistrate in perioada 2016 - semestrul I 2017 la nivelul Sectiei judiciare a Directiei Nationale Anticoruptie; identificarea in fiecare caz a datei sesizarii primei instante si a momentului pronuntarii solutiei definitive".Totodata, vor fi verificate si "informarile privind hotararile definitive de achitare, intocmite in temeiul ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie privind hotararile definitive de achitare si restituire, pronuntate de instante".Inspectorii judiciari mai sunt interesati si de "masurile dispuse de procurorii cu functii de conducere pentru organizarea activitatii privind achitarile definitive inregistrate in perioada 2016 - semestrul I 2017".In urma cu o saptamana, Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat ca face un control la Structura centrala a Directia Nationala Anticoruptie Controlul avea ca obiect "remediere deficiente" si era programat sa se incheie in 20 aprilie, inspectorii judiciari urmand sa verifice daca au fost remediate problemele constatate la controlul precedent. Raportul de control urmeaza sa fie trimis CSM in 25 mai.Conform sursei citate, au fost verificate dosarele mai vechi de un an de la data primei sesizari, cauzele repartizate spre solutionare procurorilor Doru Florin Tulus si Mihaiela Moraru Iorga si comunicarile procedurale pentru anul 2016, in cazul solutiilor de clasare dispuse prin ordonanta si rechizitoriu, in privinta respectarii prevederilor art. 145 CPP (informarea persoanei supravegheate).