Inspectia Judiciara face verificari in cazul fostei sefe DNA, Anca Jurma

Inspectia Judiciara face verificari prealabile in acest caz, au precizat oficiali ai institutiei pentruProcurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, cel care asigura conducerea institutiei, a transmis, in weekend, ca nu stie de vreo cauza care sa-l vizeze, in urma unei inregistrari aparute in care fosta sefa a Directiei Anca Jurma si procurorul Florentina Mirica ar vorbi de acest lucru."Nu cunosc nimic despre vreo cauza penala care sa ma priveasca. Nu m-a interesat niciodata daca fac obiectul vreunei plangeri penale, deoarece, in toata cariera mea, nu am facut decat sa respect normele legale si codul deontologic al magistratilor. Nu i-am cerut niciodata fostului procuror sef al DNA, Anca Jurma, si nici altui procuror din subordine sa-si incalce principiile deontologice si de legalitate care guverneaza ancheta desfasurata intr-un dosar penal.De asemenea, nu am avut niciodata vreo discutie cu vreun procuror care ar fi avut in lucru vreo cauza care sa ma priveasca.La data la care s-ar fi purtat acea discutie din inregistrare, toate cauzele care-i vizau pe magistrati, inclusiv cu procurori DNA, erau trimise la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Este firesc ca toate cauzele care priveau magistrati sau orice alte persoane sa fie solutionate cu celeritate, pentru ca in situatia in care acestia au savarsit vreo fapta penala sa fie dispuse masurile legale, iar in situatia in care nu ar fi fost constatata vreo astfel de fapta sa fie dispusa o solutie de netrimitere in judecata", a transmis procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, cel care asigura conducerea DNA, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei. Reactiile vin dupa ce, potrivit unei inregistrari prezentate de Stiri pe Surse, Calin Nistor ar fi vizat intr-un dosar aflat pe rolul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, acuzatia fiind legata de o mita de un milion de euro.I.S.