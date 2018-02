Inspectia Judiciara face verificari la DNA Ploiesti

Ziare.

"La 12 februarie a.c. Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti.In prezent, o echipa de inspectori judiciari de la Directia de inspectie judiciara pentru procurori efectueaza verificari prealabile, in conformitate cu dispozitiile art. 45 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru a se stabili daca exista indicii in legatura cu savarsirea unor abateri disciplinare", anunta Inspectia Judiciara.De asemenea, IJ asigura opinia publica, pe aceasta cale, ca va gestiona cu profesionalism, obiectivitate si celeritate aspectele sesizate, cu respectarea tuturor garantiilor procedurale.Scandalul vizand DNA s-a declansat dupa ce Antena 3 a difuzat, duminica seara, o inregistrare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, care sustine ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea de la DNA Ploiesti ar fi incercat sa faca dosare in baza unor "probe fabricate" pe numele unor politicieni si oameni de afaceri, intre care Sebastian Ghita.Vlad Cosma a sustinut, de asemenea, ca seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, i-ar fi cerut sa modifice documente si probe care ar fi fost folosite ulterior in dosar.DNA a reactionat luni dimineata si a aratat ca fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Iata replica oficiala a DNA: Este deschis un dosar de santaj. Stenograme: "E si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta" DNA a publicat doua stenograme ale unor interceptari dintre persoane apropiate familiei Cosma si anchetatori. Acestea sunt dintr-un dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj.Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a spus ulterior ca "niciodata nu au fost falsificate probe in dosare", sustinand ca Vlad Cosma si apropiatii acestuia exercita "de aproximativ doua luni" un santaj asupra procurorilor pentru a influenta instanta in procesul de coruptie in care e judecat.