Inspectia Judiciara va incepe un control la DNA privind dosarele in care sunt vizati magistrati

Controlul va avea loc in perioada 1 august - 1 octombrie."Inspectia Judiciara, prin inspectorii de la Directiile de inspectie judiciara pentru procurori si, respectiv, judecatori, va efectua in perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea", a anuntat Inspectia Judiciara.Verificarile vizeaza perioada 1 iaunuarie 2014 - 30 iulie 2018, iar raportul va fi inaintat Consiliului Superior al Magistraturii pana la 5 noiembrie, conform Inspectiei Judiciare.Controlul are loc in contextul in care procurorul sef adjunct al DNA Marius Iacob a precizat in proiectul de management depus la Ministerul Justitiei ca la DNA sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati , dosare care ar trebui inainte noii sectii care ar urma sa fie infiintata in Parchetul General, conform modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara."Infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie duce la modificarea competentei DNA cu privire la persoanele care detin calitatea de judecator sau procuror. Legea nr. 207/2018 prevede si obligatia Directiei Nationale Anticoruptie de a inainta cauzele in care sunt cercetati magistrati, la momentul in care sectia devine operationala. In prezent, la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de cauze care se afla in aceasta situatie", preciza procurorul sef adjunct al DNA Marius Iacob in proiectul de management cu care a candidat pentru postul de procuror-sef al DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut ca prin existenta acestor dosare, de care nu a stiut, s-ar putea justifica faptul ca magistratii se opun infiintarii unei sectii care sa investigheze infractiunile comise de procurori si judecatori.