Ionut Botnaru s-a retras din concursul pentru sefia DNA. In cursa au ramas 4 candidati

"Am aflat un anunt de informare din partea domnului Botnaru, in sensul ca si-a retras candidatura pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie", a spus Catalin Predoiu.Ionut Botnaru este procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.Procurorul are mai multe terenuri in comuna Brebu, judetul Prahova, pe care le detine impreuna cu mai multe persoane. Are o casa de vacanta tot in Brebu, o casa de locuit in Buzau si detine si doua masini: Seat Toledo si BMW X5. In privinta activelor financiare, Botnaru are doua conturi in valoare de 30.000 lei, respectiv 35.000 lei. Are si un credit in valoare de 93.750 euro.Ionut Botnaru a obtinut un venit anual in valoare de 199.052 de lei, iar sotia sa, judecator la Curtea de Apel Ploiesti, a obtinut 174.823 de lei.Joi, la sediul Ministerului Justitiei, au fost audiati trei candidati care aspira la functia de sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Este vorba despre Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa si Camelia Elena Grecu. La ora 16:30, este programata intervievarea lui Calin Nistor, actualul sef al DNA.Interviurile pentru functiile de conducere din Ministerul Public au inceput marti. Astfel, in fata comisiei au ajuns, marti si miercuri, candidatii pentru fotoliul de sef al Parchetului General.Joi este randul celor care vor sa fie sefi peste parchetul anticoruptie, iar vineri se vor prezenta procurorii care vor sa conduca DIICOT. Este vorba despre Teodor Nita, Ioana Bogdana Albani, Elena-Giorgiana Hosu, Viorel Badea si Daniel Horodniceanu. Examenul lui Predoiu si Iohannis si iata cine sunt favoritii la sefia marilor parchete si care e componenta comisiei