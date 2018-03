Judecatoarea care a retrocedat un sat intreg si 400 de hectare de teren nu are niciun bun pe numele ei

Retrocedarile frauduloase

Detaliile apar in dosarul in care Florita Bolos a fost trimisa in judecata , la sfarsitul lunii februarie 2018, de catre procurorii din DNA Timisoara.Ea este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si fals intelectual in forma continuata.Pe scurt, Florita Bolos ar fi dat in 2011 sase hotarari judecatoresti, cu incalcarea procedurilor. Potrivit sentintelor, ea a decis transferarea in patrimoniul unei societati comerciale, Bardeau Holding Romania din Timisoara, dreptul de proprietate asupra a 254 parcele de teren (404,85 ha), situate in extravilanul comunei Zarand (Arad).Este cel de-al treilea dosar in care este implicata Florita Bolos.A devenit cunoscuta la nivel national dupa ce, in anul 2013, a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA in timp ce primea o mita de 12.000 de lei.Anterior, luase 5.500 de euro de la anchetatori sub acoperire. Banii au fost primiti pentru ca Bolos sa emita sentinte favorabile celor care plateau.In 2013 si 2016, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a fostei judecatoare in legatura cu savarsirea unor infractiuni de coruptie, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o la pedepse de patru si sapte ani de inchisoare. La sfarsitul lunii ianuarie 2018, Bolos a fost eliberata conditionat dupa ce a executat trei luni de inchisoare.In timpul anchetei din cel de-al treilea dosar, procurorii DNA au verificat la Primaria orasului Ineu si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Arad sa vada ce avere are Bolos."A rezultat ca inculpata nu are in proprietate bunuri impozabile mobile sau imobile", arata procurorii DNA.Anchetatorii cer acum, in procesul penal de la Curtea de Apel Timisoara, desfiintarea/anularea hotararilor judecatoresti date de Florita Bolos, precum si a efectelor produse de aceste hotarari prin anularea numerelor cadastrale, sistarea si anularea inscrierilor din cartile funciare si anularea inscrierilor din cartile funciare.Potrivit DNA, terenurile care faceau obiectul judecatii erau din comuna Zarand (Arad), localitate care facea parte din competenta teritoriala a Judecatoriei Chisineu-Cris.De asemenea, paratii aveau domiciliile in comuna Zarand (localitatea Zarand) si municipiul Arad, localitati care, de asemenea, nu erau arondate in raza de competenta teritoriala a Judecatoriei Ineu.In plus, solutiile din cauzele civile au fost pronuntate de Bolos in absenta persoanelor care in mod real au avut calitatea de parti (titularii dreptului de proprietate din titlurile de proprietate) si a probelor necesare adoptarii unor solutii juste. Pronuntarile s-au dat in aceeasi zi in care s-au judecat cauzele.Totodata, in corpul sentintelor redactate de magistrat, s-a trecut in mod nereal faptul ca actiunile sunt legal timbrate, ca paratii si reclamantii din cauze au calitate procesuala pasiva respectiv activa si ca paratii au avut in patrimoniul acestora dreptul de proprietate cu privire la parcelele de teren mentionate in cererile de chemare in judecata.Florita Bolos nu a facut declaratii la DNA in acest dosar. Ea a uzat de dreptul la tacere in fata anchetatorilor.