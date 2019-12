Judecatorii exclud probele stranse de SRI in dosarul medicului Astarastoae. Sentinta definitiva: Achitari si acuzatii prescrise

Interceptarile, anulate

Probele, distruse

Judecatori: "Nu exista probe"

Astarastoae: Vreau sa uit

Acuzatiile DNA

Medicul Astarastoae fusese condamnat in faza de fond la 2 ani de inchisoare cu suspendare si primise interdictia de a ocupa o functie publica pe durata maxima, respectiv 10 ani.Decizii de achitare au fost date si in cazul altor 10 persoane si 3 societati comerciale. Sentinta definitiva a fost data de Curtea de Apel Suceava.In faza de fond, majoritatea celor inculpati primisera condamnari mici,, sau achitari. Sechestrele puse pe imobilele celor judecati au fost ridicate.Intreaga minuta a Curtii de Apel Suceava, pe portalul instantelor. Curtea de Apel Suceava a anulat toate probele stranse cu ajutorul serviciilor secrete, SRI sau DIPI, in acest dosar, in perioada 2010-2011, interceptari telefonice si filaje, in baza unor decizii CCR din 2017 si 2019.", se arata in minuta instantei.Potrivit minutei, printre probele excluse din dosar se numara si:".Curtea de Apel Suceava a explicat ca in cazul infractiunii de abuz in serviciu, retinuta in sarcina lui Astarastoae, medicul a fost achitat in baza articolului potrivit caruiaIn cazul acuzatiei DNA de tentativa la fraude europene instanta a decis caCurtea de Apel Suceava a constatat caMedicul Vasile Astarastoa a declarat pentru publicatia Buna Ziua Iasi ca acest proces le-a distrus carierele unor colegi mai tineri care au fost implicati in dosar."Ma bucur ca s-a terminat, dupa ce am fost atatia ani balacariti. Timp de 9 ani nu mi-a fost usor. Datorita acestui dosar am facut infarct. Ma bucur ca s-a terminat.Dintr-un anumit punct de vedere, adica din punct de vedere profesional, acest caz m-a prins la pensie, insa pentru ceilalti a fost mult mai greu, deoarece sunt tineri. Ei se aflau in plina activitate profesionala, iar acest dosar le-a distrus orice dezvoltare profesionala. Ma refer la Daniela Drugus si Adrian Ciureanu... Vreau sa uit", a spus fostul rector.In decembrie 2011, Vasile Astarastoae a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, tentativa la folosirea de documente ori declaratii false, care are ca rezultat obtinerea de fonduri europene si acuzatia de conflict de interese.Conform DNA, in perioada 2009 - 2011, la UMF Iasi era in derulare proiectul finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si intitulat "Platforma de e-learning la Universitatea de Medicina si Farmacie 'Gr.T.Popa' Iasi". Vasile Astarastoae, in calitate de rector al UMF Iasi si manager de proiect, impreuna cu Daniela Drugus si Ioan-Adrian Ciureanu, a dispus atribuirea ilegala a contractului de achizitie publica catre SC Maguay Impex SRL Bucuresti."In aceasta modalitate, UMF Iasi si Ministerul Economiei si Finantelor au fost prejudiciate cu suma totala de 6.126.481,98 lei.In cursul lunii noiembrie 2010, Vasile Astarastoae, impreuna cu Daniela Drugus, in calitate de manager de proiect, respectiv responsabil financiar, a aprobat in mod nelegal plata catre SC Maguay Impex SRL a sumei de 160.000 lei cu titlu dein conditiile in care aceasta activitate nu a fost realizata.La randul sau, Ioan Adrian Ciureanu, in calitate de responsabil tehnic al proiectului, a confirmat in fals efectuarea serviciilor de instruire", arata DNA.