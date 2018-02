Kelemen Hunor: Cred ca presedintele va ramane consecvent si nu o va revoca pe Kovesi

Ziare.

com

Kelemen Hunor a mai spus ca Tudorel Toader este de apreciat pentru prezentarea raportului asupra activitatii DNA, fiind primul ministru al Justitiei care face o astfel de analiza."Ar fi trebuit sa il faca (prezentarea raportului, n. red) in fata Parlamentului, dar pana la urma l-a facut in fata cetatenilor si cred ca a facut foarte bine, fiind primul ministru al Justitiei care, conform legii, a venit in fata cetatenilor si a prezentat un fel de raport. Ar fi trebuit prezentat anual un astfel de raport si e prima oara cand se prezinta pentru DNA o astfel de analiza. E de apreciat pentru ca altii nu au facut acest lucru.Dupa analiza facuta, era aproape imposibil sa ajungi la o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA. Sunt convins ca presedintele Iohannis, asa cum s-a exprimat recent si a spus ca nu are motive pentru a o elibera din functie pe d-na Kovesi, banuiesc ca va fi consecvent si nu va face pasul.", a spus Kelemen.Potrivit acestuia, in conditiile in care seful statului nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi, aceasta va ramane in functie pana la finalul mandatului."Probabil ca tot ceea am vazut in aceasta perioada de luni si ani de zile vom vedea si in continuare. Ea e convinsa ca nu a facut nicio greseala si va lucra ca pana acum si lucrurile nu se vor schimba in niciun fel", a afirmat liderul UDMR.Intrebat daca acest lucru va fi benefic sau nu pentru Justitie si societatea romaneasca, Kelemen Hunor a raspuns ca orice institutie, intr-un stat de drept, este mai importanta decat persoanele "cu care este populata", inclusiv sefii."Acest lucru este valabil de la cea mai inalta functie de demnitate publica, pana la ultima primarie. Institutia trebuie sa fie credibila, puternica, sa aiba reguli de functionare", a conchis Kelemen Hunor.Ministrul Justitie a cerut, joi, in urma prezentarii raportului privind managementul la DNA, declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, solicitarea fiind transmisa catre CSM si presedintelui Romaniei.