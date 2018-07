Liderii revolutionarilor implicati in afacerea certificatelor au primit condamnari cu suspendare pentru ca au luptat in decembrie 1989

Condamnari blande

"Comisionul" de revolutionar

Banii, impartiti intre cei implicati

"Unde-s carnatii mei?"

Politicianul a fost gasit vinovat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat, folosire a influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata. Decizia definitiva a fost data la sfarsitul lunii iunie.Instanta a stabilit in cazul revolutionaruluiFostul secretar de stat fusese condamnat de Curtea de Apel Pitesti, in octombrie 2017, la 5 ani de inchisoare cu executare. In decembrie 2013, Curtea de Apel Pitesti il condamnase pe Costin, in acelasi caz, la 7 ani de inchisoare, dar Inalta Curte a decis rejudecarea procesului.Inalta Curte a mai decis in acest dosar condamnarea altor opt inculpati,. Alte doua persoane au fost achitate.Liderii de asociatii de revolutonari au scapat de inchisoare, dupa ce Inalta Curte a redus condamnarile de la 7 sau 9 ani cu executare la 3 ani cu suspendare:, vicepresedintele Asociatiei Decembrie 1989 Metrou si presedintele filialei Buzau;, secretarul general al Asociatiei Decembrie 1989 Metrou;, presedintele Asociatiei "22 decembrie" Campulug Muscel;, vicepresedintele Asociatiei "22 decembrie" Campulug Muscel.In faza de fond a procesului, Curtea de Apel Pitesti arata insa ca o parte din cei din dosar s-au remarcat prin particparea la Revolutia din decembrie 1989, si astfel ar benefia de circumstante atenuante: "."In acest caz era vorba de o afacere privind preschimbarea unor certificate de revolutionar, iar liderii gruparii ar fi primit de la fiecare revolutonar membru al asociatiei cate un comision din indemnizatie reparatorie platita de stat. Acest lucru s-ar fi facut prin intermediul unor contracte de reprezentare sau contracte de imprumut false. In afacere au fost implicati si avocati."In acest fel, persoanele indreptatite sa beneficieze de indemnizatii au fost determinate sa incheie contracte de reprezentare prin care erau obligate, dupa obtinerea drepturilor legale, sa plateasca asociatiei anumite sume de bani si anume: 12.000 lei si 5% din suma totala incasata sau 15% din suma totala incasata cu titlu de indemnizatie reparatorie incepand cu anul 2004",Totul s-a intamplat in perioada 2009-2011. Magistratii au aratat ca Asociatia Decembrie 1989 Metrou condusa de Costin ar fi incasat nelegal de la membrii sai comisioane in valoare de 9.453.390 de lei. Banii ar fi fost impartiti intre cei judecati, iar magistratii au confiscat banii."Dispune confiscarea speciala asupra sumei de 9.453.390 lei, dobandita de inculpatii Costin George, Bolocan Mihai, Cotenescu Serafim, Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe,Costin Florentina, Costin George - Stefan, Sfarleaza Petre prin savarsirea infractiunilor sau confiscarea bunurilor apartinand acestor inculpati pana la concurenta acestei valori", au decis judecatorii.Probele din acest caz sunt marturii ale unor revolutionari, care au declarat ca erau amenintati cu excluderea din asociatie daca nu plateau comisionul, actele semnate de acestia si interceptari telefonice. "Unde-s carnatii mei?", ii spunea Costin, unui amic, intr-o interceptare,"Personalitatea autoritara a presedintelui Asociatiei (Costin George) s-a suprapus peste caracterul influentabil al persoanelor cu care colabora. Calitatea de lider al gruparii infractionale al inculpatului Costin George reiese din toate probele administrate, la fel capacitatile sale remarcabile de a-si exercita influenta in sens negativ asupra revolutionarilor, urmarindu-si propriile interese", arata Curtea de Apel Pitesti.