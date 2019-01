Lucian Onea a fost dat afara din DNA

Acuzatiile procurorilor

Aviz negativ pentru arestare

Pe 10 ianuarie, Calin Nistor, care exercita atributiile de procuror-sef al DNA, a cerut CSM avizul de revocare din functie a procurorului Lucian Onea. De asemenea, Calin Nistor a solicitat incetarea activitatii in cadrul DNA Ploiesti a procurorilor Giluela Deaconu, Alfred Virgiliu Savu si Elena Cerasela Raileanu.Lucian Onea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie sub forma complicitatii la favorizarea faptuitorului, represiune nedreapta si cercetare abuziva, constituirea unui grup infractional organizat, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informatiilor secrete de stat, abuz in serviciu, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.Potrivit Parchetului General, Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu l-au determinat prin constrangere pe fostul deputat Vlad Cosma, amenintandu-l in mod direct ca o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, sa intocmeasca in fals o sesizare pe un alt nume si tabele/liste cu alegatori din Republica Moldova, documente din care sa rezulte ca alegatorii ar fi primit bani drept "mita electorala". Documentele au fost expediate prin fax si posta din Chisinau la DNA Ploiesti.Parchetul mai arata ca, desi stia ca probele sunt ticluite in mod mincinos de Vlad Cosma, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventiva a unui inculpat pentru infractiunea de corupere a alegatorilor, prezentand instantei, drept probe, documentele ticluite.Luni seara, CSM a respins cererea depusa de Adina Florea , procuror sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, privind emiterea unui aviz in vederea solicitarii in instanta a arestarii preventive a lui Lucian Onea si Mircea Negulescu.