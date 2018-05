Lucian Onea si-ar fi dat demisia de la sefia DNA Ploiesti

Ziare.

Lucian Onea s-a prezentat marti la Parchetul General pentru ca procurorii sa ii aduca la cunostinta acuzatiile dintr-un dosar deschis pe numele sau.La iesire el a precizat ca anchetatorii urmeaza sa administreze probe pentru aflarea adevarului."Mi-au fost aduse la cunostinta acuzatiile. Urmeaza sa administram probe in vederea aflarii adevarului. Fiecare o sa raspunda pentru faptele pe care le-a facut", a spus Onea.Totodata, Lucian Onea s-a declarat nevinovat in acest dosar.Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, si fostul procuror DNA Mircea Negulescu sunt urmariti penal intr-un dosar aflat pe rolul Parchetului General.Potrivit unor surse judiciare, cei doi sunt acuzati de participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, pe 13 februarie, ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica efectueaza cercetari intr-o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti."Sectia de urmarire penala si criminalistica efectueaza cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media. Totodata, Inspectia Judiciara - din oficiu si la solicitarea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii - efectueaza verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare cu privire la aceleasi aspecte", preciza PICCJ.Amintim ca Antena3 a prezentat, pe 11 februarie, mai multe inregistrari audio in care erau redate presupuse discutii ale procurorului-sef al Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA, Lucian Onea, cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis in judecata intr-un caz de coruptie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.