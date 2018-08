Lupulescu, candidat la sefia DNA: Mostenirea lui Kovesi, una buna. Sunt multe de schimbat, am o gramada de planuri

Ziare.

com

"Sunt multe de schimbat (in cadrul DNA - n.red.), dar nu trebuie pus punct si de la capat, cum am tot auzit ca se vehiculeaza cand un sef de institutie ia conducerea institutiei. Trebuie pus punct si virgula, adica ce e rau - corectat, ce e bine - mers mai departe", a precizat el intr-o declaratie acordata presei inaintea intrarii in Parchetul General.Nicolae Lupulescu a adaugat ca nu l-a descurajat faptul ca ministrul Justitiei i-a refuzat pe primii patru candidati pentru sefia DNA . Pe de alta parte, a declarat ca are "o parere foarte buna" despre Marius Iacob, unul dintre acesti candidati, atat in ce priveste profesionalismul acestuia, cat si calitatile de manager."Am o gramada de planuri. Nu avem timp. Sper ca da (se incadreaza in cerintele lui Toader, n.r.) . (...) Urmeaza ca dumnealui (ministrul Justitiei, Tudorel Toader - n.red.) sa hotarasca daca l-am putut convinge sau nu prin proiectul meu de management si prin ceea ce vreau sa fac bine pentru aceasta institutie. (...) Nu ii cunosc pe ceilalti, o cunosc pe doamna Gabriela Scutea (fost procuror general adjunct al Romaniei, de asemenea candidata pentru sefia DNA - n.red.), care mi-a fost o sefa foarte exigenta si am avut o deosebita admiratie fata de dumneaei, ca persoana, si pentru profesionalismul dumneaei. Deci, este un contracandidat puternic", a precizat el.Lupulescu a motivat candidatura sa prin dorinta de a face ca institutia "sa functioneze bine". El a mai spus ca mostenirea Laurei Codruta Kovesi este "una buna" si ca aceasta "a facut tot ce s-a putut". Lupulescu a apreciat ca va avea loc o competitie "puternica" pentru sefia DNA.Procurorul militar Nicolae Lupulescu si-a depus pe 23 august candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de sef al DNA. Sase procurori s-au inscris la aceasta selectie . Vineri a fost ultima zi de inscrieri, iar Ministerul Justitiei a publicat pe site numele tuturor candidatilor.