Macovei: Incurajez procurorii independenti sa candideze la sefia DNA. Numai asa poate fi zadarnicit planul PSD de a ingenunchea justitia

"Respingerea propunerii lui Toader pentru sefia DNA este un gest firesc, dupa ce dna Adina Florea a declarat ca 'nu a fost niciodata un procuror independent', primind si aviz negativ de la CSM., care ancheteaza politicieni, in mod independent si impartial, oricine ar fi ei", afirma Monica Macovei intr-o declaratie de presa.Macovei precizeaza ca, in activitatea de ancheta, procurorii nu trebuie sa raspunda la solicitarile ministrului Justitiei."Toader va trebui sa organizeze un nou concurs pentru functia de procuror sef DNA. Toader nu va putea alege o marioneta la sefia DNA daca procurorii anticoruptie care au demonstrat ca pot face anchete impartiale, ca pot rezista presiunilor si ca pot fi independenti se inscriu la concurs. Si eu ii incurajez sa faca asta. Numai asa poate fi zadarnicit planul PSD&ALDE de a ingenunchea cu totul justitia", continua eurodeputatul Monica Macovei.Ea mentioneaza ca, de la propunerea Adinei Florea la sefia DNA, respinsa astazi de catre presedintele Iohannis, au aparut raportul Comisiei de la Venetia, raportul MCV si rezolutia privind statul de drept in Romania."In toate documentele,. PSD&ALDE au jucat soarta tarii, ca sa-si urmareasca interesele lor. Chiar si circul remanierii din aceste zile arata ca PSD&ALDE nu propun ministri pe criteriul competentei, ci doar al supunerii si loialitatii fata de liderul suprem Dragnea. Tocmai de aceea, justitia si anticoruptia trebuie sa nu accepte influenta politicienilor bolnavi de putere si care vor sa scape de dosare si condamnari. In acest moment, numai procurorii si judecatorii impartiali si independenti pot zadarnici planul PSD&ALDE", mai declara Macovei.Presedintele Klaus Iohannis a respins miercuri numirea Adinei Florea la conducerea DNA. De asemenea, seful statului a respins alte patru numiri pentru functii de conducere in Parchetul ICCJ si la DIICOT. In toate cele cinci cazuri, presedintele a considerat ca nu sunt intrunite conditiile de legalitate.