"Mai pica un argument din raportul lui Toader: Rata achitarilor in Romania, mai mica decat media europeana"

229 inculpati au fost achitati in temeiul art.16 alin.1 lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.405/2016 (privind abuzul in serviciu, n.red.)

1 inculpat a fost achitat in baza art.181C.pen. apreciindu-se de catre instantele de judecata gradul de pericol social al faptelor deduse judecatii

92 de inculpati au fost achitati pe alte temeiuri decat lipsa de pericol social si Decizia Curtii Constitutionale nr.405/2016

1 inculpat achitat a fost trimis in judecata in anul 2006,

5 inculpati achitati au fost trimisi in judecata in 2009,

8 inculpati achitati au fost trimisi in judecata in 2010,

13 inculpati achitati au fost trimisi in judecata in 2011,

5 inculpati achitati au fost trimisi in judecata in 2012.

Singurul ministru al Justitiei care a trimis la Parlament un raport privind activitatea Parchetelor in ultimii ani a fost Raluca Pruna, in 2016, insa documentul a ramas in sertare, fostul ministru nefiind lasat sa il prezinte senatorilor si deputatilor, asa cum spune legea.Nici Robert Cazanciuc (2015), nici Tudorel Toader (2017) nu au mai intocmit un astfel de raport, cu toate ca Legea 304/2004 il obliga pe ministrul Justitiei sa se prezinte anual in fata Parlamentului si sa spuna care sunt "concluziile sale asupra raportului de activitate al DNA, DIICOT si al Parchetului".In schimb, Raluca Pruna a trimis in aprilie 2016 raportul pe anul anterior, care continea si referiri la necesitatea implementarii in legislatie a unor decizii ale CCR, insa cei doi presedinti ai Camerelor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, nu au chemat-o sa il sustina public.Anul acesta, Tudorel Toader a anuntat ca isi va indeplini obligatia legala de a prezenta acest tip de raport Parlamentului.In documentul prin care a cerut revocarea sefei DNA, ministrul Toader sustinea ca unul dintre argumente ar fi si rata mare a achitarilor, insa datele il contrazic.De exemplu, in raportul intocmit de Raluca Pruna se arata ca in 2015 "din 59.000 de inculpati trimisi in judecata, au fost achitati definitiv 1.193", iar acesta: "E. Din 7.551 de arestati preventiv, 40 au fost achitati", scrie pe blog Catalin Tolontan , care a cerut raportul de la Ministerul Justitiei si l-a publicat in facsimil.Conform sursei citate, media europeana a achitarilor era in acel an de 7%, in timp ce in Romania rata era de 2%.", a mai subliniat Raluca Pruna.Fostul ministru a explicat ca acest procent foarte mic se datoreaza si faptului ca "CSM a stabilit drept criteriu al activitatii procurorilor numarul de achitari. Si atunci,".In ceea ce priveste bilantul pe anul, conform Raportului prezentat recent de procurorul sef al DNA si publicat pe site , "ponderea achitarilor din totalul trimiterilor in judecata, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 12,2%"."Astfel, fata de 997 de inculpati trimisi in judecata in cursul anului 2017, au fost achitati 122 de inculpati:Din totalul persoanelor achitate, 32 inculpati au fost trimisi in judecata inainte de anul 2013, dupa cum urmeaza:Dintre cei 122 de inculpati achitati prin hotarare definitiva, fata de 59 de inculpati au fost pronuntate in prima instanta pedepse de condamnare cu pana la 5 ani cu executare, ceea ce releva o", se mai arata in Bilantul DNA pe 2017.