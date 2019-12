Manifestatie inedita la DNA. O femeie imbracata in auriu si legata la ochi intruchipeaza Justitia oarba: Se cere reluarea dosarului Certej (Video)

Ziare.

Printre manifestanti s-a aflat si o femeie imbracata in auriu si legata la ochi, inducand ideea ca Justitia e oarba."La Certej, Justitia este in lanturi", este un mesaj scris pe un banner afisat in fata sediului DNA."Aurul cantareste mai mult decat legea sau cel putin asa pare dupa noua decizie de clasare a anchetei de coruptie.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul Certej la doar 10 zile de la preluarea cazului, pe motive procedurale. Plangerea noastra viza fapte de coruptie comise de autoritatile locale, pentru a permite exploatarea miniera ilegala in zona.Am analizat impreuna cu avocatii si am facut o noua cerere de infirmare a clasarii, pe care o depunem luni procurorului-sef Calin Nistor. Asta dupa ce am obtinut cu greu mutarea la Bucuresti a anchetei si am anulat o alta clasare, data de DNA Alba", au transmis reprezentantii Declic inaintea manifestatiei.Asociatia Efectul Fluture (actualmente Asociatia Declic) a inregistrat pe 31 octombrie 2016, la DNA ST Alba, un denunt privind savarsirea unor fapte penale de catre functionari publici care au aprobat reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 618,21 ha de padure in beneficiul Primariei Certeju de Sus, judetul Hunedoara.Prin ordonanta din 08.11.2016 s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, neglijenta in serviciu si fals material in inscrisuri oficiale.Succesiv, atat Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din cadrul Parlamentului Romaniei si Senat, Corpul de control al Ministrului Afacerilor Interne si ANAF, DGRFP Timisoara au depus la dosar, in 2018 si 2019, solicitari privind extinderea urmaririi penale privind faptele sesizate, precum si alte fapte penale.In iulie 2019, s-a dat ordonanta de clasare emisa de procurorul de caz din cadrul Serviciului Teritorial DNA Alba Iulia, prin care se analizeaza exclusiv aspectul improprietaririi comunei Certeju de Sus, solutia fiind argumentata pe ideea ca, in ceeea ce priveste improprietarirea com. Certeju de Sus exista un litigiu pe rolul instantei civile, iar solutionarea acestui dosar este atributul exclusiv al instantei de judecata, astfel ca nu se poate retine savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Acelasi argument a fost retinut si in privinta infractiunii de neglijenta in serviciu.In privinta infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale se dipune clasarea ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale, iar infractiunile sesizate de catre Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din cadrul Parlamentului Romaniei si Senat, Corpul de control al Ministrului Afacerilor Interne si ANAF, DGRFP Timisoara, nu sunt identificate in mod distinct si nu se dispune o solutie.