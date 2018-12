Marturii din dosarul Malaxa: Coletele comandate de Secureanu si "Vrabi" erau achitate din banii spitalului

"Iar nu a venit ce trebuia"

"Ni s-a spus sa cumparam asta si asta"

Facturile, intocmite pe loc

Facturile fictive

2.000-4.000 lei/zi

Spitalul platea coletele

Din banii spitalului se achitau coletele comandate de Florin Secureanu sau de iubita acestuia, Eugenia Chiriac, alintata "Vrabi". Unitatea medicala achita utilitatile la casele managerului. In plus, sume importante ajungeau la patru firme de casa, controlate de un apropiat al lui Secureanu.Marturiile au fost facute luni de Cristina Monica Andrei, care a fost audiata ca martor in dosarul in care Florin Secureanu este judecat pentru delapidare si luare de mita.Femeia lucreaza la Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti din aprilie 2011. Ea a fost angajata initial la biroul Achizitii, iar din ianuarie 2018 s-a mutat la biroul Aprovizionare. O femeie de varsta medie, mica de statura, imbracata modest, geaca si blugi.A fost audiata aproximativ trei ore la Tribunalul Bucuresti. Da multe detalii, explica procedurile. Vorbeste cu teama, sunt sume mari de bani la mijloc. Uneori, procurorul DNA ii repeta ce a declarat in timpul anchetei. Imbracat elegant, Florin Secureanu urmareste atent, din prima banca a salii, pledoaria fostei sale subordonate."Nu puteam face nicio achizitie fara aprobarea domnului Florin Secureanu", zice dintr-o data martora.Sarcina ei de serviciu la Achizitii era de a strange referatele si notele pentru produsele ce urmau sa fie cumparare, iar ea si colegii sai intocmeau propunerile de cumparare. Acestea se transmiteau la Contabilitate."Intre noi erau discutii in sensul ca iarasi nu a venit ce trebuia, cred ca mai multe amanunte va pot da colegii de la magazie", explica Andrei.Martora da mai multe detalii despre unii furnizori ai spitalului, este vorba de patru firme controlate de afaceristul Cristian Ionita. Companiile furnizau materiale de curatenie, materiale de laborator si servicii de reparatie."Veneau referatele de necesar de la sectie, noi intocmeam propunerea si faceam achizitia de pe SEAP (- n.red.) . Cristian Ionita aducea facturile si le lasa la magazie sau la Administrativ, in functie de ce era vorba, bunuri sau servicii", spune Andrei.Unele achizitii erau facute prin SEAP, iar altele erau facute prin cerere de oferta de la trei firme.Procurorul DNA insista cu intrebarile, cum ajungeau firmele lui Cristian Ionita sa primeasca contractele? La DNA, Andrei declarase chiar ca SEAP-ul era manipulat la Malaxa.Femeia arata ca aceste firme primeau contracte si inainte sa vina ea acolo si au continuat si dupa aceea. Practic, furnizorii se stiau de dinainte, "iar accesarea SEAP se facea doar pentru ca intregul demers sa fie legal.""Mai exact firmele erau impuse dinainte. Ni s-a spus sa cumparam asta si asta. Accesarea SEAP era pentru a crea o anumita aparenta ca lucrurile sunt in ordine", explica angajata de la Malaxa."Firmele de unde trebuia sa cumparam erau impuse de domnul Secureanu, lucru pe care mi l-au spus colegii de birou, la angajare, dar si de domnul Secureanu", isi aminteste martora. Printre acestea erau si firmele lui Cristian Ionita."Secureanu venea si ne intreba cati bani sunt disponibili si ne spunea de unde sa cumparam. Uneori, venea la noi in birou, cateodata o chema la el pe Preda Margareta (directorul financiar-contabil al spitalului- n.red.) cu bugetul. Ideea este ca, din ce bani erau disponibili, ne spunea ce sa cumparam necesar pentru spital si de restul se cumparau alte lucruri. Orice. Ideea era sa se cheltuie banii, sa fie pe zero. Acestea erau lucrurile despre care spuneam ca nu se aduc la spital", povesteste Andrei.In unele cazuri, Cristian Ionita ar fi intocmit facturile pe loc. "Venea si cand aducea marfa. De pilda, cand aducea materialele de curatenie, l-am vazut cand scria factura ori la magazie, ori la noi", povesteste Andrei.Uneori, Margareta Preda le aducea biletele in care erau trecute articolele bugetate si sumele disponibile. Aceste biletele ajungeau si la Ionita, care le primea de la cineva din birou sau tot de la Margareta Preda.O data pe saptamana, Secureanu refuza unele dintre propunerile inaintate de biroul Achizitii."De banii aceia trebuia sa cumparam alte produse, dintre acelea care am spus mai sus, ca nu mai ajungeam acolo la spital", spune Andrei.Martora a dat detalii despre o lucrare la subsolul spitalului, repararea unor pompe."Lucrarea era facturata de o saptamana, se facuse si plata de catre spital, dar aceasta nu era realizata", explica aceasta.Si in cazul altor firme, furnizori ai spitalului, Andrei a spus ca s-au emis facturi fictive."Nu i-am vazut pe reprezentantii acestora. Facturile erau intocmite la sfarsitul lunii de Traian Nica (angajat al spitalului - n.red.), iar notele de fundamentare erau intocmite retroactiv. Erau furnituri de birou si reparatii", explica Andrei.Nimeni de la aceste firme nu a venit vreodata sa repare ceva in spital."L-am vazut si eu pe Traian Nica cum le facea, stia tot spitalul. Facturile le facea la el in birou. Avea tipizate de facturi pe numele a doua societati. El le semna, el le stampila", povesteste aceasta.Andrei arata ca zilnic erau facturi intre 2.000 si 4.000 de lei. Uneori, erau si 10.000 de lei/zi. "Era o limita de 3.000 de lei la scoaterea banilor din casierie. Au fost situatii cand domnul Secureanu a cerut pentru ziua respectiva sume mai mari si atunci diferenta era completata de angajati si se completau cu banii a doua zi", da detalii angajata spitalului.Banii erau scosi din casierie de persoane apropiate lui Florin Secureanu. "Daca nu se venea cu suma ceruta, se supara domnul Secureanu si le ameninta ca le da afara. El in fiecare zi se supara, in fiecare zi tipa", explica Andrei."Stiu asta deoarece Secureanu suna inainte ca acele persoane sa vina dupa bani", declara martora."Uneori, veneau colete comandate pe numele lui Secureanu sau al iubitei sale, iar secretara managerului venea la Contabilitate sa ceara bani sa le plateasca.In alte ocazii, Secureanu venea cu niste facturi pe care i le arunca doamnei Margareta Preda sa le plateasca. Am auzit si le-am si vazut ca erau facturile de la casele din Valcea si Bucuresti ale lui Florin Secureanu", povesteste Andrei.