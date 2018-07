Masonii din dosarul fraudelor de la CNAS: Salut Bebelushule! Se misca ceva?; Ma vad cu un fratior de-al nostru!

"Trebuie sa-l avertizam pe dl chestor"

Informatiile de tip avertisment

Colegi de loja

"Dotore, stii ceva de noul spital"

Femei in masonerie

Exclusiv

Ziare.

com

Detaliile stau in cele 3.000 de volume ale dosarului, care a ajuns in arhiva Curtii de Apel Bucuresti. In total, sunt anchetate 59 de persoane, intre care fostul presedinte al Casei de Sanatate, Marian Burcea, si alti membri ai conducerii CNAS si ai Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) . De asemenea, au fost trimise in judecata 31 de firme si asociatii. "Trec un minut prin fata pe la tine! Cobori o secunda? Ca plec la o sedinta si sunt in fuga", "Nu mai ajung acum ma vad cu un fratior de-al nostru!! Dar trebuie sa-l avertizam pe dl chestor", ii scria un ofiter de politie, pe aplicatia Whatsapp, lui Alin-Sergiu Costache, sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din CNAS.Politistul lucra la Serviciul de Investigare al Criminalitatii Economice (SICE) - Sector 2, iar discutiile vizau o petitie facuta de Marian Burcea, seful CNAS, impotriva unei afaceriste care a denuntat neregulile din institutie.Potrivit discutiilor de pe Whatsapp, dosarul fusese repartizat unui politist "ascultator." "Vb sa te caute!! E un copil cuminte", "Si ascultator. De-aia i/am dat/o lui", explica ofiterul de politie. Omul legii a fost audiat in calitate de martor la DNA.Procurorii DNA spun insa ca ofiterul de politie avea asteptari de la conducerea CNAS, pentru detasarea sa intr-o functie la CNAS, pe fondul unor relatii de "fratiori" in masonerie, care se ajutau reciproc cu functii si informatii de tip avertisment pentru un domn chestor."Buna dimineata, Alin", "Imi dai si mie de veste te rog daca va apucati de hartiile cu mine?!","Neata. Sigur ca da. Cand ne apucam de scris, iti dau un semn", "Te pup si iti doresc o saptamana minunata","Cu hartiile mele ar trebui sa ne miscam cat putem de rapid!!! Vb si eu la Res Umane la Minister cd pleaca de la voi sa nu doarma pe ele","Salut Bebelushule!!! Se misca ceva?!?! Scuze!","Salut. Azi nu am putut face nimic pentru ca marian a venit a stat foarte putin si dupa a plecat la guvern la s3fu", se interesa politistul de detasarea la CNAS.In cazul petitiei facute de Marian Burcea impotriva afaceristei nemultumite, aceasta a fost transmisa initial la SICE Sector 2. Acolo, petitiei i s-a facut adresa de inaintare la Parchet, pentru inregistrare ca dosar penal in dimineata zilei de 30 august 2017, cand au avut loc perchezitiile simultane din acest dosar.Acest caz nu este singular in aceasta ancheta. Potrivit DNA, Violeta Loredana Ciocalteu, administrator al unei firme de ingrijiri la domiciliu, s-ar fi folosit de influenta socrului sau, medicul Alexandru Ciocalteu, fost manager la Spitalul Sf. Ioan, atunci cand depunea dosarele la CASMB.Pe de alta parte, sotul acesteia, Alexandru Pavel Ciocalteu, zis Ducu, ar fi fost membru in Marea Loja Nationala Masonica. In aceeasi loja era coleg cu Ion Razvan Geambasu, director executiv al CASMB si manager al Directiei Medic sef a CASMB - inculpat in acest dosar.Una dintre avocatele implicate in acest caz a declarat la DNA ca Violeta-Loredana Ciocalteu obisnuia sa se laude cu relatia buna dintre sotul sau "Ducu" si Ion-Razvan Geambasu, acestia fiind membri in aceeasi organizatie masonica.In timpul anchetei, Violeta Loredana Ciocalteu a negat acuzatiile procurorilor.Potrivit unor discutii telefonice, Ion Razvan Geambasu a fost interceptat cand a fost contactat, in vederea intermedierii unei noi afaceri, de catre un coleg de masonerie. Partenerul de discutii era curios: "Dotore, stii ceva de noul spital care sa deschis (sic!) de curind pe Bdul. Basarabiei Victor Gomoiu? Poate.....cine stie".Pe de alta parte, un alt director al unui spital din Bucuresti a aratat la DNA ca: "nu am incheiat aceste contracte cu SC Adir Soft Advertising SRL si Adir Soft Sevices SRL in considerarea relatiilor pe care le aveam cu Geambasu Ion-Razvan in cadrul Organizatiei Masonice". Cele doua societati erau controlate de fosta sotie a lui Geambasu, potrivit DNA.De altfel, atat Geambasu, cat si seful CNAS, Marian Burcea, au fost interceptati atunci cand discutau cu mai multi sefi de spitale din Bucuresti, care erau cunoscuti masoni.Intr-un alt caz, DNA arata ca mai multi functionari din sistemul asigurarilor de sanatate erau membri ai unei loji masonice. Este cazul uneia dintre femei, care avea atributii de control in CNAS.Aceasta ar fi fost colega in Marea Loja Masonica Feminina cu o alta femeie, de profesie medic. Aceasta nu a reusit sa se angajeze la niciun spital, ci doar sa faca voluntariat (7 ani medic voluntar, 3 ani medic stagiar, dupa care alti 5 ani munca voluntara) si nu a reusit sa promoveze examenul de medic specialist. Dar avea o firma de ingrijiri la domiciliu.