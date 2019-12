Milionarul Popoviciu a primit o despagubire de 7 milioane de lei de la Primaria Capitalei, dar judecatorii au sechestrat imediat banii

Foto: Politia Romana

Judecatorii au decis insa ca banii sa se duca intr-un cont special, pus sub sechetru asigurator, deoarece imobilul se afla sub sechestru asigurator in celebrul dosar "Baneasa," privind fraude cu terenurile Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV).Decizia a fost luata la sfarsitul lunii octombrie de Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor , dar Baneasa Investments a contestat-o la Inalta Curte. De acesti bani mai este interesata si o societate bancara, care a finantat societatea si care a contestat masura sechestrului asigurator.Potrivit DNA, societatea Baneasa Investments SA este controlata indirect de Puiu Popoviciu si este parte responsabila civilmente in porcesul penal solutionat definitiv cu condamnarea milionarului la 7 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie.Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani. El se afla pe lista celor mai cautati romani.Dupa solutionarea procesului penal, in timpul judecarii laturii civile, in care se stabileste cine raspunde pentru plata eventualului prejudiciu, pe 28 decembrie 2018, Baneasa Investments a fost obligata , in solidar cu celelate parti din acest caz, sa restituie terenul din nordul Capitalei in suprafata de 224,6 hectare, precum si contravalorea constructiilor demolate si existente initial pe terenul in cauza.Instanta a mentinut, totodata, toate sechestrele asiguratorii puse de DNA in acest caz, inclusiv pe mai multe imobile aflate in proprietatea Baneasa Investments.In plus, au decis comunicarea catre ANAF a hotararii, pentru luarea masurilor legale, privind executarea debitorilor si recuperarea prejudiciului.Cateva luni mai tarziu, in februarie 2019, Consiliul General al Municipiului Bucuresti decidea declansarea procedurilor de expropriere partiala pentru imobilul pe care Baneasa Investments il avea in Piata Sudului din Sectorul 4 al Capitalei. Este vorba de 4.454 de metri patrati de teren si 1.009 metri patrati de constructii, aflati langa magazinul Big Berceni si iesirea din statia de metrou Piata Sudului.Hotararea CGMB poate fi accesata pe site-ul Primariei. Solicitarea pentru o hotarare de expropriere venise chiar de la alesii Sectorului 4, care vor sa construiasca in acea zona un spatiu verde. Proiectul poarta numele de "Amenajare peisagistica - esplanada verde Piata Sudului".In discutiile din Consiliul Local al Sectorului 4, primarul Daniel Baluta explica unui consilier USR ca banii urmau sa fie trimisi direct intr-un cont al ANAF, deoarece terenul se afla sub sechestru asigurator.Sumele de bani... inainte de a vira sumele, vom notifica ANAF-ul pentru a ne da un cont in care sa viram banii, tocmai ca se afla in aceeasi procedura, banii nu pot fi folositi de catre Baneasa Investment Group", spunea Baluta.Discutiie din Consilul Local Sectorul 4, pe site-ul Primariei Sectorului 4. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca un functionar din Directia Patrimoniu din Primaria Capitalei a comunicat in primavara acestui an DNA situatia acestei exproprieri.A fost momentul in care DNA a sesizat Curtea de Apel Bucuresti, pentru a pune sub sechestru acesti bani, dar si Ministerul de Finante, care este parte in dosarul "Baneasa".