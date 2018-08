Tudorel Toader anunta ca are 4 candidati la sefia DNA

Procedura, reluata

"In acest moment sunt 4 candidati pentru functia de procuror sef DNA si 14 candidati pentru functia de judecator la TUE!La orele 16:30, pe pagina MJ, vom afisa listele de candidati pentru cele doua functii!", a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook Pana acum, se cunosc doar trei procurori care s-au inscris in cursa pentru sefia DNA. Este vorba de:- Gabriela Scutea, care a fost adjunctul Laurei Codruta Kovesi, in vremea cand aceasta din urma era procuror general;- Paula Tanase, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati;- Procurorul militar Nicolae Lupulescu.Astazi este ultima zi in care pot fi depuse candidaturi pentru a ocupa functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Pe 27 iulie, Ministerul Justitiei a anuntat ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al DNA, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.Cei patru candidati inscrisi in cursa prima data au fost Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror-sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror-sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror-sef serviciu in structura centrala a DNA.Functia de procuror-sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.A.D.