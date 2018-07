Ministrul Toader a anuntat noul calendar pentru desemnarea sefului DNA: Decizia finala, in septembrie

a) dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege;

b) declaratiile prevazute de in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

c) un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, care se depune atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific. Proiectul se va incadra intr-o limita de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depasi 10 pagini. Planul si anexele vor fi redactate cu caractere de marimea 12, font Times New Roman, spatiere la 1,5 randuri.

d) un curriculum vitae al procurorului

e) minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea, in ultimii 5 ani;

f) ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie;

g) orice alte inscrisuri relevante.

- prezentarea sintetica a unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie;

- identificarea unor eventuale disfunctii si vulnerabilitati in activitatea unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie, precum si a solutiilor propuse pentru prevenirea si inlaturarea acestora;

- propuneri pentru imbunatatirea activitatii manageriale a unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie;

- compatibilitatea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, intocmit de procurorul participant la selectie cu rolul si functiile Ministerului Public;

Ziare.

com

Conform anuntului postat pe site-ul Ministerului Justitiei , procedura de selectie se va desfasura "in perioada 06.08 - 06.09.2018".Decizia vine dupa ce ministrul Toader a respins toti candidatii inscrisi in prima procedura de selectie.Cererile de participare la selectie vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 29.08.2018.Procurorii participanti la selectie vor sustine, in perioada, un interviu cu ministrul Justitiei care consta in:a) sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, sub urmatoarele aspecte:b) verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare, vizand, in esenta, capacitatea de organizare, asumarea responsabilitatilor, rapiditatea in luarea deciziilor, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa in modernizarea managementului unitatii/structurii, capacitatea de adaptare rapida, capacitatea de relationare si comunicare, capacitatea si disponibilitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu colegii;c) prezentarea viziunii asupra modului in care intelege sa organizeze institutia in vederea indeplinirii atributiilor constitutionale de promovare a intereselor generale ale societatii si apararii ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor;d) prezentarea viziunii cu privire la atributiile functiei pentru care participa la selectie in ceea ce priveste coordonarea activitatilor de prevenire si combatere a criminalitatii in general si a unor fenomene specifice: criminalitate organizata, coruptie, evaziune fiscala etc.;e) verificarea cunostintelor specifice functiei pentru care participa la selectie.f) verificarea aspectelor legate de motivatia, conduita, integritatea si deontologia profesionala, precum si alte imprejurari rezultate din analiza inscrisurilor depuse de procurorul participant la selectie."In cadrul interviului, ministrul justitiei este sprijinit de secretarii de stat din Ministerul Justitiei.", se mai arata in comunicatul citat.De asemenea, ca si la selectia precedenta, ministrul nu exclude posibilitatea de a inainta mai multe propuneri CSM., in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justitiei inainteaza propunerea Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functia de conducere.", se mai arata in comunicatul citat.Vineri la pranz, ministrul Justitiei a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa ca a decis sa reia procedura de selectie a unui nou candidat pentru sefia DNA pentru ca niciunul dintre cei patru procurori care s-au inscris in competitie nu l-a convins.Asociatia Procurorilor din Romania a reamintit ca magistratii si rapoartele MCV au cerut in repetate randuri ca decizia privind numirea procurorilor sefi sa apartina CSM, nu ministrului Justitiei, care este om politic.Pe de alta parte, decizia de astazi a ministrului Toader a generat speculatii cu privire la faptul ca acesta si-ar dori sa amane totul pana la intrarea in vigoare a noului statut al magistratilor, aflat acum la Curtea Constitutionala, care nu ii va permite presedintelui Iohannis sa refuze decat o singura propunere, motivat.