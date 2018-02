Monica Macovei: Ce a facut Tudorel Toader e incalcarea separatiei puterilor in stat. Sa nu mai spuna ca e independent

Iata aici cum s-a desfasurat declaratia de presa in care Toader a cerut revocarea sefei DNA

"Comunicarea facuta de ministrul Justitiei prin care in final a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a doamnei Kovesi a fost o comedie proasta, penibila, incepand de la faptul ca s-a prezentat pe el insusi, spunand cat e de perfect el din punct de vedere profesional, ca si cum asta ar urma sa legitimieze toate ineptiile si minciunile pe care le a spus dupa aceea", a spus Macovei pentru Ziare.com.Europarlamentarul spune ca ministrul Justitiei s-a facut de ras "si pe plan personal, si pe plan guvernamental".Mai mult chiar, a dovedit ca nu este independent politic, asa cum a pretins: "O constatare foarte simpla: Tudorel Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal, sa nu mai sustina ca este ministru independent, ca nu mai este!S-a facut de ras mergand pe mana unor politicieni cu dosare penale, Dragnea chiar spunea ca se asteapta ca Tudorel Toader sa nu se faca de ras astazi si s-a facut de ras.Pana si Dragnea se indoia de capacitatea lui Tudorel Toader de a comunica ceva logic si intemeiat si poate chiar stia ca nu are ce comunica. Faptul ca Dragnea a spus ca se astepta ca Tudorel Toader sa nu se faca de ras arata o relatie de genul papusar si papusa trasa de sfori, ca la teatrul de papusi", argumenteaza Monica Macovei.In opinia acesteia, Tudorel Toader a spus lucruri neadevarate si nu a spus lucruri esentiale. "De exemplu, procurorul Negulescu a fost exclus din magistratura, si nu protejat. In ultimii opt, noua ani sunt circa 90 de judecatori si procurori condamnati definitiv. Nu a spus absolut nimic despre activitatea manageriala a procurorului sef al DNA. Tot ce a spus s-a referit la cu totul altceva. Or, potrivit legii, numai un management prost, dovedit cu elemente concrete, poate legitima o procedura de revocare".Macovei a amintit si despre explicatiile lui Toader, cum ca Laura Kovesi a afectat imaginea tarii. "A spus ca doamna Kovesi a facut Romania de ras, prin interviuri date la Euronews si in alta parte. Si azi a aparut un articol in Financial Times in care sunt criticati politicienii romani pentru ceea ce fac in Romania, si in 17 februarie a mai fost un alt articol. Comunicarea publica pe care a facut-o Kovesi este absolut normala, daca institutia ta e atacata, tu trebuie sa iesi sa o aperi"."Practic, prin aceste declaratii si invinuri aduse doameni Kovesi, politicienii au facut tara de ras. DNA si protestatarii au ridicat tara, ce a facut Tudorel Toader in seara asta e incalcarea separatiei puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra justitiei. Aceasta nu mai este stat de drept", este concluzia Monicai Macovei.Raportul intocmit de ministrul Justitiei va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si presedintelui Romaniei, care va decide daca o revoca sau nu pe sefa DNA, potrivit Constitutiei.Imediat dupa anuntul lui Toader, oamenii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei pentru a-si arata revolta fata de decizia lui Toader.