Monica Macovei ii indeamna pe procurori sa se inscrie la concursul pentru sefia DNA: Sa dejucam planul lui Toader

"Daca Toader are un plan de a sabota acest concurs prin descurajarea procurorilor cu experienta si rezultate din DNA, acestia sa se inscrie la concurs. Dejucarea planului sau este singura solutie, nu numai pentru DNA, ci si pentru tara. Cu cat sunt mai multi procurori independenti si profesionisti inscrisi la concurs, cu atat ii va fi mai greu lui Tudorel Toader sa aleaga o marioneta.Iar daca va alege o marioneta care va raspunde la telefonul lui Toader sau al vreunui partid, Romania risca marginalizarea si irelevanta in Uniunea Europeana, cladita pe principiile statului de drept si independentei justitiei", se arata intr-un comunicat transmis de europarlamentar.Monica Macovei a apreciat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader "a incalcat principiile democratice" ale transparentei decizionale si independentei procurorilor."Toader a afirmat numai ca niciunul din cei patru candidati la sefia DNA, toti cu functii de conducere, din care trei procurori chiar din DNA, nu este selectat. La o asemenea respingere in bloc, Toader trebuia sa motiveze de ce niciunul nu indeplineste criteriile de management, experienta in investigarea coruptiei, integritate, eficienta, independenta si rezistenta la presiuni politice sau de orice natura.Ori, cel putin cei trei candidati din DNA au experienta din interior, stiu cum functioneaza institutia si, cu siguranta, pot identifica unde sunt probleme si unde trebuie imbunatatita activitatea DNA", a precizat europarlamentarul.