Motivarea unei sentinte de poveste: Fostul edil din Pitesti, Tudor Pendiuc, condamnat pentru ca a asfaltat ilegal drumul catre casa iubitei

El a fost gasit vinovat ca a asfaltat ilegal, cu banii pitestenilor, drumul catre locuinta iubitei sale.", motiveaza instanta.Decizia, aparent surprinzatoare, a fost data de Curtea de Apel Pitesti, dupa ce initial politicianul fusese achitat de Tribunalul Arges . Tudor Pendiuc mai are pe rolul instantelor un dosar, denumit de mass-media "Publitrans", in care procurorii DNA il acuza de fapte de coruptie, dar justitia nu a dat inca un verdict in acest al doilea caz.Practic, la Curtea de Apel Pitesti, politicianul a fost condamnat pentru ca l-a instigat pe Florentin-Mircea Braniste, director al Administratiei Domeniului Public (ADP) Pitesti, sa asfalteze un drum pana la locuinta Elenei Carmen Lis, sefa Serviciului Promovare din cadrul Primariei Pitesti si buna prietena a lui Tudor Pendiuc.La randul sau, Braniste a fost condamnat in acest dosar la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.Potrivit acuzarii DNA, muncitorii de la ADP Pitesti au trudit timp de doua zile, 17 septembrie - 18 septembrie 2014, la asfaltarea acestui drum. In documentele oficiale, lucrarea a fost trecuta ca fiind executata pentru o strada din apropiere.Si asta pentru ca partea din teren care a fost asfaltata, 506,5 mp, nu facea parte din domeniul public sau privat al municipiului Pitesti. Era vorba de 358,5 mp fond forestier proprietate publica a statului si 148 mp fond forestier proprietate privata.Prejudiciul produs primariei pentru aceasta asfaltare se ridica la 27.747 de lei. Prejudiciul a fost achitat de seful ADP inca din timpul anchetei.Principalele probe pe care s-a bazat Curtea de Apel Pitesti in acest caz sunt declaratiile date de inculpati si martori, documente, dar mai ales interceptarile telefonice. In perioada in care Pendiuc punea la cale asfaltarea strazii pe banii pitestenilor, el era monitorizat in dosarul "Publitrans".Mai exact, interceptarile sunt din luna septembrie 2014, iar in noiembrie 2014, procurorii DNA l-au retinut pe Pendiuc pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul "Publitrans".Astfel, din stenogramele discutiilor lui Pendiuc, se vede cum acesta punea presiune pe Braniste sa "construiasca lucrarea".Curtea de Apel Pitesti aminteste in sentinta de condamnare pe discutiile pe care Tudor Pendiuc le avea cu Elena Carmen Lis. Din acestea reiese ca fostul primar cunostea care era situatia juridica a terenului care trebuia asfaltat.Astfel, Pendiuc are o discutie cu Lis la data de 18 septembrie 2014, ora 20:00, in cuprinsul careia femeia se plangea ca un vecin nu a fost foarte multumit de calitatea asfaltarii. Lis ii relateaza fostului edil ca i-a spus vecinului ca nu o sa mai vada nimic facut pana la poarta sa, iar ulterior l-a intrebat pe Pendiuc: ""Da... Da... Nu, nu, nu, nu. Lasa sa stie ca astia sunt de ...", raspunde Pendiuc.Lis revine: "".Ulterior, Pendiuc o incurajeaza pe prietena sa sa vorbeasca cu ceilalti vecini pentru a le spune cine a rezolvat problema asfaltarii: "In aceesi zi, cei doi reiau discutia referitoare la vecinul nemultumit de calitatea asfaltarii, Lis ii spune ce i-a zis acestuia: "", este concluzia Curtii de Apel Pitesti.Deci, ai tot ce-ti trebuie. O mai.. El iti spune precis ce-ti trebuie. Nu mai ... asa. Dar tu linisteste-te iubarita, ca... ca nu e bine. Zdruncina dracu creierii si mintile si sanatatea ...Da, da.. ma iubire numai prosti, aoleu, dar n-ai ce sa faci. O sun pe doamna Nina, ca asta...mi-a.., a venit, a facut curat pe aici, ma rog si mi-a lasat si mancare, mi-a lasat niste ciorba de stevie si niste mancare de cartofi. Si ma, iubitu, e mare lucru ca indiferent daca-ti place sau nu-ti place e mare lucru....Sigur, sigur...Ca ti le lasa, pentru mine sa stii ca vin si gasesc.., se vede aleea curata, frunze curatate, e...Tudor Pendiuc: Da, da.Judecatorii au observat o situatie atipica intrucat Pendiuc a incalcat OG 71/2002 () in intregime, intrucat dispozitiile legale cuprinse de ordonanta de urgenta amintita reglementeaza organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, "".Instanta a motivat ca atunci cand l-a condamnat pe Pendiuc la 2 ani de inchisoare cu suspendare a tinut cont de mai multe lucruri. Printre care si de calitatea sa de edil."Nu poate fi, de asemenea, omisa in procesul de stabilire a tratamentului sanctionator aplicat inculpatului calitatea in care acesta a savarsit infractiunea, respectiv aceea de primar al unei localitati,", explica instanta.Magistratii au explicat ca nu se poate trece cu vedere faptul ca terenul respectiv era deja folosit ca drum de acces, fiind uzitat si de alte persoane, nu doar de catre Elena Carmen Lis, "".Chiar daca i-a dat o sentinta cu suspendare, instanta a decis ca fostul primar sa respecte mai multe masuri, dar si sa presteze 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la Directia de Sanatate Publica Arges sau Inspectoratul Scolar Judetean Arges.Dupa deschiderea anchetelor DNA in cazul sau, in iunie 2016, Pendiuc a candidat ca independent si a pierdut alegerile pentru Primaria Pitesti la o diferenta de 327 de voturi fata de Cornel Ionica (PSD).Nu s-a obisnuit cu ideea, iar in decembrie 2016 a candidat pentru un loc in Camera Deputatilor pe listele ALDE, dar fara succes.