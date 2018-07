Niciun candidat pentru functia de sef al DNA. Azi e ultima zi de inscriere

sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere,

Selectia pentru acest post a inceput in 9 iulie, imediat dupa anuntul privind semnarea decretului de catre presedintele Klaus Iohannis pentru revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se declara convins ca vor fi candidati, in timp ce sefa instantei supreme, Cristina Tarcea, spunea ca ii este teama ca nu se va inscrie nimeni pentru acest post.Procurorii pot depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana luni, inclusiv, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.Desi doar luni mai pot fi depuse dosare de candidatura, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins ca vor fi candidati . In caz contrar, procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA va fi reluata.Intrebata, intr-un interviu la Realitatea TV, despre lipsa candidatilor pentru conducerea DNA, sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, spunea ca ii este teama ca nu se va inscrie nimeni. Ea crede ca magistratii nu isi doresc functii de conducere pentru ca un asemenea post inseamna o expunere din punct de vedere al imaginii si se intra "intr-un hatis impletit cu implicatii politico-mediatico-sociale"."Judecatorii si procurorii pur si simplu nu isi doresc functii de conducere, iar oamenii de mare calitate cu atat mai putin (...) Vedeti ce inseamna o functie de conducere - esti extrem de expus din punct de vedere al imaginii, pe seama ta se brodeaza multe povetti, multe istorii, ti se pun in carca lucruri la care nici macar nu ai visat vreodata. Orice om de bun simt isi pune problemaMi se pare extrem de pagubos pentru ca pe posturi de conducere trebuie sa fie persoane verticale, persoane care stiu carte, care sa aiba un ascendent si profesional, si moral, si organizatoric asupra colegilor si ideal ar fi ca pe asemenea posturi sa se inscrie cat mai multe persoane care corespund din punct de vedere al acestor criterii.Vom vedea, mi-e tare teama ca nu se va inscrie nimeni pana la urma", declara, joi, Cristina Tarcea.Cererile de participare la selectia pentru conducerea DNA trebuie insotite de dovada indeplinirii conditiilor de vechime, de un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, de un curriculum vitae, de cel putin zece lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea in ultimii cinci ani si de ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie si orice alte inscrisuri relevante.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor vor afisate la sediul Ministerului Justitiei si pe site-ul institutiei marti, 24 iulie, iar intre 25 si 27 iulie candidatii selectati ar urma sa sustina interviurile cu ministrul Justitiei.Potrivit anuntului Ministerului Justitiei, la evaluarea interviului vor fi avute in vedere urmatoarele standarde:Rezultatele selectiei ar urma sa fie anuntate in 30 iulie, dupa care ministrul Justitiei va transmite Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, propunerea/propunerile sale pentru aceasta functie, insotite de inscrisurile depuse de procurorii selectati in vederea propunerii de numire in functiile de conducere, pentru emiterea avizului, iar dupa transmiterea avizului de catre CSM ministrul Justitiei va trimite sefului statului propunerea sa pentru functia de procuor-sef al DNA.