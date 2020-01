Noul sef al DNA Constanta este procurorul care i-a trimis in judecata pe Radu Mazare si Nicusor Constantinescu

Ziare.

Conform CSM , mandatul lui Andrei Bodean incepe de miercuri, 29 ianuarie.Jurnalistii de la Info Sud-Est scriu ca Andrei Bodean are 38 de ani si a intrat in magistratura in anul 2008, la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. In calitate de procuror criminalist, a rezolvat dosare grele, printre care si crime de rasunet.Ajuns la DNA Constanta, Andrei Bodean s-a ocupat de Nicusor Constantinescu, care acum ispaseste o pedeapsa de 5 ani primita in dosarul Centrului Militar Zonal. Acelasi procuror l-a mai trimis in judecata pe fostul presedinte al CJ Constanta si in alte dosare.De asemenea, fostul primar al Constantei Radu Mazare a fost condamnat in prima instanta la 6 ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar deschis tot de Andrei Bodean.Noul sef al DNA Constanta a participat la manifestarile de protest ale magistratilor din ultimii ani (foto), fiind unul dintre opozantii modificarilor aduse de PSD la legile Justitiei. In 2018 a candidat la sefia DNA, insa fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a preferat-o pe Adina Florea.Tot in sedinta de marti, sectia pentru procurori a CSM a hotarat numirea in functia de, pentru o perioada de trei ani.C.B.