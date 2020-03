Noul sef DNA e multumit de banii recuperati de la infractori si frustrat de numarul mare de achitari. Condamnarea lui Dragnea, data exemplu la bilant

Numarul inculpatilor trimisi in judecata, in scadere

"Am putea considera ca acest lucru este surprinzator avand in vedere ca fenomenul coruptiei este departe de a fi disparut in Romania, asa cum am constatat si din ultimele actiuni ale DNA. De asemenea, a scazut calitatea sesizarilor pe care le primim, atat de la cetateni, cat si de la institutiile de control ale statului.Cauze ale acestor situatii pot fi si controversele si atacurile impotriva sistemului judiciar, modificarile succesive si incercarile de modificare a legislatiei de natura sa ingreuneze munca procurorilor si combaterea coruptiei si provizoratul continuu la conducerea Directiei. Speram ca increderea cetatenilor sa creasca din nou, iar relatiile interinstitutionale sa se imbunatateasca," sustine Crin Bologa.Potrivit acestuia, numarul sesizarilor facute la DNA de serviciile secrete a scazut atat sub aspect calitativ, dar si cantitativ.Afirmatiile sunt facute la prezentarea raportului de activitate al DNA pe anul 2019, eveniment la care a participat si adjuncta sa, Madalina Scarlat."Desi numarul inculpatilor trimisi in judecata a scazut, trebuie sa observam ca, sub aspectul relevantei dosarelor penale, structura pe functii a inculpatilor trimisi in judecata reflecta faptul ca DNA si-a respectat competenta si misiunea de combatere a coruptiei la nivel inalt si mediu.Din totalul de 501 inculpati trimisi in judecata, o pondere semnificativa - 146 persoane - este reprezentata de persoane care au ocupat functii de conducere, control, demnitati publice ori alte functii importante (un numar apropiat de cel de anul trecut, 155).Cu titlu de exemplu, mentionam trimiterea in judecata a 3 ministri, 2 deputati in Parlamentul Romaniei si 2 deputati in Parlamentul European, 1 presedinte si 2 vicepresedinti ANAF, 24 primari, 19 politisti, 20 de directori de institutii publice si companii nationale," prezinta raportul noul sef al DNA.Potrivit lui Crin Bologa, un aspect de remarcat este cel privind tipologia celor mai frecvente infractiuni retinute de procurori in rechizitorii si in acordurile de recunoastere a vinovatiei.In categoria infractiunilor de abuz in serviciu, o mare parte din cazuri priveste achizitiile publice, retrocedarile de imobile sau incalcarea legislatiei in domeniul finantelor publice sau al sanatatii," explica procurorul-sef DNA.Un indicator pozitiv explicat de Bologa se inregistreaza in ceea ce priveste confiscarea si recuperarea prejudiciului, un aspect deosebit de important ca finalitate a procesului penal si a luptei impotriva coruptiei - readucerea in patrimoniul statului a bunurilor intrate in buzunarul celor care incearca sa se imbogateasca prin frauda si coruptie."Astfel, constatam ca procurorii DNA au reusit sa recupereze inca din timpul urmaririi penale o suma de 14 milioane de euro inregistrata ca prejudiciu, fata de numai 811.000 de euro in anul anterior, ceea ce inseamna o crestere cu 1.727%," spune procurorul-sef.Mai mult decat atat, explica acesta, prin hotararile de condamnare definitive, instantele au dispus confiscarea sau recuperarea prejudiciului in valoare de 119 milioane de euro, fata de 76 milioane de euro in 2018.Crin Bologa a precizat si care este cel mai frustrant indicator, si anume cel privind ponderea achitarilor in cauzele judecate prin hotarari definitive in 2019, in dosare ale DNA."Dupa cum observati, in 2019, DNA a inregistrat 262 de inculpati achitati. Daca folosim indicatorul aprobat de CSM si anume numarul inculpatilor achitati raportat la numarul celor trimisi in judecata in acelasi an (cunoscand faptul ca nu pot fi aceleasi persoane cele trimise in judecata si cele condamnate in acelasi an), prin scaderea numarului de trimisi in judecata, coroborat cu cresterea numarului celor achitati, am ajuns la o pondere de 52% (in 2018, a fost 36%).Daca raportam numarul achitatilor la numarul total al inculpatilor judecati definitiv in acelasi an, ajungem la un procent de 33% (in 2018, a fost 21%). Iar daca scadem din acest numar, pe cel al inculpatilor achitati ca urmare a deciziilor CCR cu efect de dezincriminare (ne referim aici la decizia 405/2018 privind abuzul in serviciu), procentul ajunge la 24% (in 2018, a fost 13%).Indiferent cum am calcula procentul sau ponderea achitarilor, este evident ca el reprezinta o vulnerabilitate care trebuie analizata pentru a identifica atat cauzele, cat si solutiile pentru rezolvarea ei," declara Bologa.Seful DNA a prezentat si mai multe procese mediatizate solutionate in 2019 prin decizii de condamnare.- Fost presedinte Camera Deputatilor () si fost presedinte CJ - 3 ani si 6 luni inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la o agentie de stat- Fost presedinte CJ () - 10 ani inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitii nelegale prin care au prejudiciat consiliul judetean cu 30 milioane lei- Fost primar municipiu () - 9 ani inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu atribuirea nelegala a unor suprafete de teren intravilan; prejudiciu 114 milioane euro- Fost presedinte ANAF () - 5 ani inchisoare pentru trafic de influenta in legatura cu primirea unui comision de 20% intr-o procedura de achizitii publice- Fost deputat () - 4 ani si 8 luni inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani in legatura cu retrocedarea unui teren- Fost secretar de stat ()- 2 ani si 6 luni inchisoare pentru dare de mita in legatura cu incheierea unui contract de achizitie aparatura medicala