O vacanta la St Moritz si o poza in jacuzzi i-au adus unui judecator o condamnare de patru ani de inchisoare

Apararile, spulberate

Despre sentimentul de neincredere in justitie

Au fost colegi de facultate

Instanta: Erau prieteni buni

Raportul de constatare

Ziare.

com

Actul de justitie a fost transformat intr-un act privat. Asa au caracterizat magistratii de la Curtea de Apel Targu Mures vacanta de sapte nopti pe care judecatorul Gabriel Nasui de la Curtea de Apel Cluj a petrecut-o in hotelul Kulm din celebra statiune elvetiana St Moritz pe banii afaceristului Cristian Babos. Pretul distractiei: 3.740 euro.In schimb, judecatorul a dat o sentinta favorabila lui Babos, intr-o cauza civila in care afaceristul avea calitatea de reclamant. Totul se intampla in 2008, atunci cand Nasui activa la Judecatoria Cluj. Cazul a pornit dupa ce in presa a aparut o fotografie in care cei doi erau in jacuzzi alaturi de sotiile lor."Urmarind obtinerea unei sentinte favorabile in dosarul nr. 12069/211/2008 al Judecatoriei Cluj Napoca, inculpatul Babos Cristian Ioan a cumparat bunavointa judecatorului ce instrumenta respectiva cauza si asigurandu-i inculpatului Nasui Gabriel Adrian si sotiei acestuia, petrecerea unei vacante, la schi, in Elvetia, intr-o statiune de lux, a reusit transformarea intr-un act privat a actului de justitie.La randul sau, inculpatul Nasui Gabriel Adrian, prin conduita adoptata, in dosarul mentionat, a demonstrat ca infaptuirea actului de justitie constituie nu un fapt obiectiv, echitabil, impartial, ci unul mercantil", au concluzionat magistratii de la Curtea de Apel Targu Mures.Nasui si Babos au fost condamnati la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cei doi au fost gasiti vinovati si pentru ca au intocmit in fals, in dublu exemplar, un inscris sub semnatura privata, antedatat 19 decembrie 2008, in care se facea, in mod nereal, dovada ca magistratul "a achitat" suma de 3.740 euro lui Babos. Decizia nu este definitiva, cei doi au contestat-o cu apel. Cazul a ajuns luna trecuta pe masa Inaltei Curti.Cei doi, Gabriel Nasui si Cristian Babos, au pledat nevinovat si au cerut achitarea. "In speta, ambii inculpati au inteles sa conteste vehement acuzatiile pentru care au fost deferiti justitiei, dar probatoriul vine sa le spulbere aceasta aparare", au explicat magistratii.Trebuie aratat ca nici miza procesului era una mare din punct de vedere financiar. Babos deschisese un proces impotriva a doi executori judecatoresti carora le cerea sume mari de bani. Nasui i-a dat castig de cauza."Cauza, in care reclamantul Babos Cristian Ioan solicita obligarea celor doi parati sa-i plateasca sumele de 746.263,80 euro si 8672, 92 lei cu titlu de prejudiciu si 27.330 lei, cheltuieli de judecata, a fost instrumentata de inculpatul Nasui Gabriel intr-o maniera subiectiva, de natura a afecta increderea comunitatii in justitie, in infaptuirea actului de justitie", a conchis instanta.Curtea de Apel Targu Mures a aratat de ce a decis sa dea o pedeapsa cu executare in inchisoare. Motivul: atitutidinile manifestate de Nasui si Babos fata de actul de justitie, "ce trebuie indeplinit cu stricta respectare a legii si asigurarea unei echitabile proceduri partilor litigante", constituie o serioasa atingere adusa ordinii de drept dintr-o societate democratica, ce trebuie sanctionata corespunzator."Deoarece faptele imputate fiecarui inculpat in parte exista si cum prin ecoul produs de savarsirea lor in randul opiniei publice romane s-a acutizat sentimentul de neincredere in echitatea procedurilor derulate in fata instantelor judecatoresti, se apreciaza ca pentru a se obtine reeducarea si resocializarea inculpatilor este necesara izolarea acestora de comunitatea sociala in care au trait si au profesat", au mai motivat magistratii.Potrivit motivarii Curtii de Apel Targu Mures, mita a reprezentat-o pachetul de vacanta oferit judecatorului si sotiei acestuia: camera dubla cu orientare spre partea sudica a lacului unde era situat hotelul Kulm, plus mic dejun si cina, acces la internet de mare viteza, plata servicii, taxe locale si TVA, precum si abonament la schi pe 6 zile pentru zona si autobuz gratuit.Vacanta ar fi avut loc anterior pronuntarii sentintei in dosarul in care afaceristul avea calitatea de reclamant. Martorii audiati in dosar au povestit ca judecatorul si afaceristul sunt mai mult decat cunostinte vechi, sunt prieteni vechi. Ei ar fi fost colegi de facultate, ambii absolvind cursurile Facultatii de Medicina, din cadrul UMF Iuliu Hateganu din Cluj Napoca.Alti martori au dezvaluit relatii apropiate intre magistrat si afacerist: fosta sotie a lui Babos a aratat ca familia Nasui a participat la nunta lor, in anul 2001, tot aceasta a declarat ca familia Nasui era invitata de fostul sau sot la diferite aniversari sau petreceri organizate de Craciun sau de Revelion. Un alt martor a declarat ca Nasui a venit, de mai multe ori, la firma lui Babos, in decursul anilor 2006-2009.In propriile declaratii, Nasui si Babos au explicat ca dupa ce au absolvit cursurile facultatii de Medicina din Cluj-Napoca, s-au reintalnit cu ocazia casatoriei religioase, din anul 2001, dintre Babos Cristian si prima sa sotie, dar si ulterior, Babos prezentandu-i lui Nasui nu doar noul sediu al firmelor sale, dar si policlinica stomatologica, ce urma sa fie inaugurata si la care membrii familiei Nasui spera sa devina clienti."Este de stabilit ca intre cei doi inculpati existau mai mult decat simple relatii de amicitie, nu se poate afirma ca erau simple cunostinte, cat timp participau impreuna cu prieteni comuni (...) la desfasurarea anumitor evenimente - zile de nastere, zile onomastice, micro-revelioane si cat timp, dezvoltand relatii de vizita, cei doi inculpati serveau si masa impreuna, in localuri din mun. Cluj-Napoca", a motivat Curtea de Apel Targu Mures.Una din probele pe care magistratii le-au avut in vedere a fost un raport de constatare care a aratat de ce economii, de ce disponibil banesc dispunea in perioada vizata familia Nasui. Potrivit acestui raport, nu s-a evidentiat vreo tranzactie efectuata, in moneda straina, in perioada septembrie 2008 - ianuarie 2009, de vreunul dintre membrii familiei Nasui, respectiv de catre judecator sau sotia acestuia."In intervalul de timp vizat, niciunul dintre conturile bancare detinute de inculpatul Nasui Gabriel Adrian sau sotia acestuia nu au inregistrat derulari de operatiuni de natura schimbului valutar in euro, iar sustinerile inculpatului referitor la faptul ca, in cursul anului 2008, a primit importante sume de bani cu titlu de despagubiri salariale s-au reflectat in raportul de constatare intocmit, anterior mentionat in cauza, cat si in declaratiile de avere, intocmite de acest inculpat, pentru anii 2008-2009", arata magistratii.Potrivit instantei, daca judecatorul ar fi achitat afaceristului pretul excursiei achizitionate, sumele de bani - detinute de familia Nasui - in valuta, la domiciliu, ar fi trebuit sa figureze in declaratiile sale de avere aferente anului 2008."Costul excursiei a fost de 3.740 euro, dar la acest pret se adauga, in mod sigur, si contravaloarea combustibilului necesar deplasarii familiei Nasui pe ruta Cluj-Napoca - St. Moritz si retur, contravaloarea cartii verzi (a asigurarii) autovehiculului cu care au realizat aceasta deplasare, a vinietei (vignette) si a intretinerii zilnice, pe parcursul sejurului", a mai aratat Curtea de Apel Targu Mures.