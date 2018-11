Ofiterii DIPI care au spart omerta in "Doi si-un sfert" au povestit cum erau cheltuiti banii pentru operatiuni

Rechizitoriul, infirmat

Este vorba de comisarul-sef Virgil-Horatiu Nabirjoiu, fost atasat de afaceri interne al Romaniei la NATO, unde se ocupa de Registrul Intern al ORNISS - si de comisarul-sef Ionel-Marius Dedu, fost adjunct-sef al Diviziunii Tehnica Operativa si Comunicatii.a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a pledat vinovat pentru complicitate la deturnare de fonduri, fals intelectual si uz de fals, toate in foma continuata, potrivit portalului instantelor. a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a pledat vinovat pentru complicitate la deturnare de fonduri in forma continuata complicitate la deturnare de fonduri, fals intelectual si uz de fals, toate in forma continuata, potrivit portalului instantelor. Deciziile au fost date de Tribunalul Bucuresti si sunt definitive prin necontestare.Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, aceste detalii apar in rechizitoriul finalizat de procuroarea Florentina Mirica in cazul fostului sef al Politiei Romane,, al fostilor sefi ai DIPI Gelu Oltean, Nelu Zarnica, Gheorghe Nicolae, Rares Vaduva si altor 10 ofiteri din cadrul serviciului secret.Acest rechizitoriu a fost infirmat de procurorul-sef Danut Volintiru, cel care conduce ca interimar Sectia I-a din DNA, de investigare a infractiunilor de coruptie.Dupa infirmarea rechizitoriului, procuroarea Florentina Mirica a cerut incetarea activitatii la DNA si continuarea activitatii la Parchetul Capitalei.Acesta este al doilea caz privind deturnarile de fonduri de la serviciul secret al MAI. Primul rechizitoriu, trimis in judecata in mai 2016, il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea.In acest caz era vorba de deturnarea unor fonduri DIPI pentru achizitia unor bunuri folosite de acesta pentru jacuzzi, canapele, televizoare cu plasma si o limuzina Audi A 8 "full option".Ambele anchete vizau deturnarea unor fonduri operative DIPI, bani destinati informatorilor sau filajelor, catre plata unor petreceri sau achizitii pentru sefii DIPI sau cadouri pentru diversi sefi din structuri de securitate.Totul a iesit la iveala dupa ce o echipa de control intern de la DIPI a depistat mai multe nereguli. In momentul in care sefii din DIPI au incercat sa opreasca controlul si sa distruga documente, mai multi ofiteri DIPI s-au dus la DNA si au denuntat totul. Echipa de control a identificat situatii in care justificarea cheltuielilor operative era ilegala ori motivele invocate erau neverosimile. Informatori cu nume de femeie erau recompensati cu cantitati mari de bauturi alcoolice ori cu incaltaminte barbateasca cu numarul "46". Mai mult, ofiteri DIPI care nu lucrau in sistemul operativ decontau produse de consum ori de lux.Fondurile operative erau folosite pentru decontari la restaurante cum ar fi Excelsior, al MAI, Barlogul Lupilor sau Cocosul Rosu. Un astfel de moment este povestit chiar de Virgil-Horatiu Nabirjoiu, condamnat in acest caz, explica surse judiciare citate de Ziare.com.Totul s-ar fi intamplat in luna mai 2014, cand in Romania a sosit o delegatie de la Oficiul de Securitate al NATO, care a desfasurat o inspectie la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), pe linia managementului informatiilor clasificate.Potrivit marturiei lui Nabirjoiu, in timpul desfasurarii acestei vizite, la DIPI a sosit o adresa emisa de ORNISS prin care s-a solicitat sprijinul in vederea asigurarii unei cine de protocol la care urmau sa participe doi oficiali NATO, doi oficiali ORNISS si doi oficiali DIPI. Sefii DIPI l-au insarcinat pe Nabirjoiu intrucat avea legatura cu linia sa de activitate, dar si pentru ca era vorbitor de limba engleza si putea asigura comunicarea in cadrul acelei cine."Du-te la Popa (Gheorghe Popa, seful direct din cadrul DIPI- n.red.) si rezolvati cu CIS!", i-ar fi spus lui Nabirjoiu unul dintre sefii sai, cand a fost intrebat cine plateste cina. CIS era acronimul denumirii vechi a fondurilor operative ("cheltuieli informative speciale").Comisarul sef Gheorghe Popa i-ar fi cerut sa intocmeasca un raport pentru decontare a cheltuielii din fondurile operative, pentru suma de 600 lei, la cina urmand sa participe 6 persoane.Probleme au fost insa in a rezerva o masa la restaurantul Excelsior al MAI, la Salonul Negru. Cei de la restaurant i-ar fi spus ca, din ordinul vicepremierului Gabriel Oprea, nimeni nu avea voie sa rezerve Salonul Negru, in afara ministrului antementionat.Nabirjoiu i-a raportat dificultatea sefului sau ierarhic, Popa Gheorghe, care a raportat mai departe si situatia a fost rezolvata. Potrivit marturiei sale, niciodata nu a aflat in ce conditii a fost rezolvata situatia, dar a reusit sa rezerve salonul dorit.